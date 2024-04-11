“فرحة ولادك أكيد مضمونة” ترددات قنوات الأطفال العربية لعام 2024 كلها هنا!

يبحث كل أب وأم عن أفضل القنوات التي تلائم مشاهدة أطفالها، بالإضافة إلى نوع المحتوى الذي تقدمه، لذلك وفرنا لكم اليوم جميع ترددات قنوات الأطفال العربية على جميع الأقمار 2024 كل هذه القنوات تقدم أفلام كرتون تساعد طفلك على تنمية مهاراته مع تعلمه كيفية مساعدة الآخرين من خلال سرد قصة بطريقة سلسة تناسب عقل الطفل.

ترددات قنوات الأطفال العربية 2024

تعتبر قنوات الأطفال من أكثر القنوات التي عليها إقبال من قبل الكثير من الآباء والأمهات، حيث تحرص كل أم على تنزيل قناة تتلائم مع أعمار أبنائهم، لذلك تبحث العديد من الأشخاص عن تردد أفضل قنوات الأطفال.

تردد قناة كرتون نتورك بالعربية HD

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12226.

الاستقطاب:أفقي.

معامل الخطأ: ⅚.

معدل الترميز:.27500.

تردد قناة نيكلودين العربية

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12437.

الاستقطاب: أفقي.

معامل الخطأ: ⅚.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة MBC3

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11470.

الاستقطاب: أفقي.

معامل الخطأ: ¾.

معدل الترميز: 2750.

تردد قناة سبيستون

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11785.

الاستقطاب: رأسي.

معامل الخطأ: ⅚.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة كراميش للأطفال

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11430.

الاستقطاب: أفقي.

معامل الخطأ: ⅚.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة سمسم للأطفال

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11334.

الاستقطاب: أفقي.

معامل الخطأ: ⅚.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة أجيال للأطفال

القمر: نايل سات.

التردد: 12149.

الاستقطاب:أفقي.

معامل الخطأ: ⅚.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة ماجد للأطفال