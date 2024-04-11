نزلها وتابع التركي.. تردد قناة الفجر الجزائرية على نايل سات وعرب سات 2024

يبحث الكثير في الفترة الأخيرة عن تردد قناة الفجر الجزائرية، والتي أصبحت من الأمور الرائجة، ويرجع الفضل إلى شهرة هذه القناة بعد أن تمكنت من تقديم أشهر المسلسلات التركية التي لها جمهور عريق في مختلف الدول العربية، ومن أبرز هذه المسلسلات هو صلاح الدين الأيوبي وقيامة عثمان الذي يعرضون تاريخ شخصيات كبيرة في العالم الإسلامي، لذلك من خلال مقالنا سوف نستعرض لكم تردد هذه القناة لتتمكنوا من متابعة هذه المسلسلات الشهيرة، تابعونا لمعرفة المزيد.

تردد قناة الفجر الجزائرية على نايل سات وعرب سات 2024

يمكنكم متابعة كافة المسلسلات التركية من خلال تنزيل تردد قناة الفجر الجزائرية على جهازكم، وإليكم ترددها على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات فيما يلي:

اولا تردد قناة الفجر الجزائرية على القمر الصناعي عرب سات

التردد: 11034.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

معدل الترميز: 5000.

الاستقطاب: عمودي.

ثانيا تردد قناة الفجر الجزائرية على القمر الصناعي نايل سات

التردد: 12034.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

مواعيد عرض مسلسل المؤسس عثمان على قناة الفجر الجزائرية

يختلف موعد عرض المسلسل الشهير المؤسس عثمان باختلاف الدول وذلك يوم الخميس، وإليكم أبرز الدول العربية وموعد عرض المسلسل بها: