“هُنـــــا 200 ريال spf.gov.om“ كيفية التسجيل في منفعة الأسرة 2024 بعمان والشروط المطلوبة

أطلق صندوق الحماية الاجتماعية بسلطنة عمان منحة منفعة الأسرة والذي يعتبر من أبرز أشكال الدعم الذي تقدمه الدولة للأسر الفقيرة والمحتاجة وذلك من أجل مساعدتهم على تلبية الإحتياجات الخاصة ومواجهة غلاء الأسعار الذي يعاني منه جميع البلاد، ولكن يجب العلم أنه يتم التسجيل في المنحة وفق مجموعة من الشروط لذلك سوف نقدم لكم من خلال مقالنا شروط التسجيل في منفعة الأسرة بعمان، وسوف نوضح لكم أيضا خطوات التسجيل.

شروط التسجيل في منفعة الأسرة بعمان

قام صندوق الحماية الاجتماعية بالسلطنة بتحديد مجموعة من الشروط التي يجب توافرها من أجل التسجيل في منحة منفعة الأسرة وهي:

يجب أن يكون الدخل الشهري للأسرة المتقدمة أقل من الحد الأدنى للأجور الذي حددته الدولة.

يشترط أن تكون الأسرة المتقدمة على المنفعة حاملة للجنسية العمانية.

يرجى تقديم جميع الوثائق المطلوبة وذلك من أجل التحقق من مدى استحقاق الأسرة للدعم.

يجب على المتقدمين التواجد داخل السلطنة بشكل دائم.

في حين إذا كانت المتقدمة لا تحمل الجنسية العمانية يجب أن تكون أرملة ويجب أن تكون مقيمة داخل السلطنة.

رابط التسجيل في منفعة الأسرة بعمان

يوجد مجموعة من الخطوات التي يجب اتباعها من أجل التسجيل في منفعة الأسرة والتي تكون كالتالي: