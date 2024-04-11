“متفوتش الفرصة دي” موبايل سامسونج بكاميرا 108 ميجابكسل بسعر مناسب ورهيب في التصوير!

يدعم الهاتف يدعم خاصية NFC

تدعيم الهاتف يدعم شريحتي الاتصال نانو سيم

يدعم الهاتف شبكات الجيل الثاني والجيل الثالث والرابع، والخامس

أبعاد الهاتف 163.7×76.1×7.6 ملم مع وزن 181 جرام

خامة بلاستيك

يدعم الهاتف مقاومة الماء، بشهادة معتمدة من IP67

نوع الشاشة اميولد بمساحة 6.7 إنش بجودة الـ 1080×2400 بكسل ومعدل كثافة بكسلات 393 بكسل لكل إنش ومعدل كثافة بكسلات 393 بكسل لكل إنش، يدعم الشاشة لمعدل التحديث الأعلى الـ 120Hz حتى يستجيب بشكل أفضل خاصة أثناء اللعب .

إصدار الهاتف الإصدار الأول يكون بذاكرة صلبة سعتها 128 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجا بايت الإصدار الثاني: يكون بذاكرة 256 جيجا بايت، ذاكرة عشوائية سعتها 8 جيجا بايت.

يدعم الهاتف يستطيع زيادة المساحة التخزينية من خلال كارت ميموري، يمكن أن يتم وضع شريحة أخرى

معالج الهاتف يأتي بمعالج Snapdragon 778 G بتكنولوجيا النانو مع معالج رسومي نوعه Adreno 642 L

كاميرا سلفي دقتها 32 ميجا بكسل وففتحه عدسة F/2.2

الكاميرا الخلفية تكون رباعية، الكاميرا الأولى دقتها تصل إلى 108 بكسل وفتحة عدسة F/1.8 الكاميرا الثانية دقتها 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2 الكاميرا الثالثة بدقة 5 ميجا بكسل الكاميرا الرابعة بدقة 5 ميجا بكسل

تدعيم الهاتف يدعم تصوير فيديوهات بجودة 2160 بكسل، يمكن أن يلقط 30 إطار في الثانية واحدة كما يمكنه أن يدعم تصوير بجودة FHD

البطارية سعتها 5000 مللي امبير، قوة الشحن 25 واط