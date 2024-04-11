سجل للحصول على 1150 ريال عماني.. الحكومة تكشف شروط التسجيل في منفعة عمان واستبعاد هذه الفئات 2024

أعلنت الحكومة العمانية وصندوق الحماية الإجتماعية عن شروط التسجيل في منفعة عمان التي يجب أن تتوفر في المتقدم، حتى يستطيع الإستفادة من المنحة والحصول على دعم مالي شهري، حيث تم توفير هذه المبادرة لكل الفئات المستحقة المحتاجة، ويمكن التقديم في هذه المبادرة بواسطة رابط رسمي مباشر لموقع صندوق الحماية الإجتماعية، وهذا ما سوف نتعرف عليه فيما يلي.

شروط التسجيل في منفعة عمان

جاءت هذه المنفعة لكي تقدم الدعم المالي للأفراد المستحقة، تحت شروط محددة من قبل صندوق الحماية الإجتماعية، متمثلة هذه الشروط فيما يلي:

يجب أن يكون المتقدم مواطن عماني الجنسية.

يشترط أن يكون مقيم بصفة دائمة داخل عمان.

يجب أن يكون المتقدم غير ممتلك لأي عقار أو ملك عالي القيمة.

يشترط أن لا يتعدى إجمالي دخل الأسرة المتقدمة قيمة الدعم المالي الخاص بالمنفعة.

يشترط أن يتوفر حساب بنكي للمتقدم.

يجب أن يتم تقديم كل الوثائق التي تثبت صحة البيانات للمتقدم.

التسجيل في منفعة عمان

أعلن صندوق الحماية الاجتماعية عن خطوات التقديم في منفعة عمان لمن توفر به الشروط السابقة، عن طريق ما يلي:

أولا يتم الدخول على الموقع الرسمي الإلكتروني بصندوق الحماية الاجتماعية.

بعد ذلك يتم فتح الإستمارة الإلكترونية، وكتابة فيها كل المعلومات الخاصة بالمتقدم.

وبعد ذلك يتم قراءة الشروط والأحكام بشكل جيد للغاية.

ويتم كتابة كل المعلومات بشكل دقيق وواضح.

ثم يتم مراجعتها بشكل جيد، ومن ثم إرسالها.

الفئات المستبعدة من منفعة عمان

جاءت الحكومة العمانية تكشف الفئات التي تم استبعادها من هذه المنفعة، متمثلين فيما يلي: