“لو نفسك في الآيفون“ سعر ومواصفات هاتف iPhone SE 2022

هاتف iPhone SE 2022، تعتبر أجهزة الآيفون من أبرز أنواع الهواتف التي يسعى الكثير للحصول عليها، والتي لها مظهر مختلف وأنيق، بجانب ذلك أنها تتميز بالأداء القوي في مختلف الجوانب سواء الكاميرا أو مساحة التخزين أو المعالج، ولكن نظرًا لارتفاع أسعار ذلك النوع من الهواتف، نقدم لكم من خلال مقالنا أرخص أنواع هواتف الآيفون التي يمكنكم شراؤه بأقل التكاليف، تابعوا معنا لمعرفة المزيد.

مواصفات هاتف iPhone SE 2022

أصدرت شركة آيفون سلسلة متميزة من الهواتف وهي iPhone SE، وفي مارس عام 2022 أضافت الشركة إلى هذه السلسلة نوع جديد، تميز ذلك النوع بسعره البسيط، وعلى الرغم من سعره إلا أنه يتميز بالكثير من المزايا، من أبرزها ما يلي:

يعمل الهاتف بأقوى نوع معالج وهو A15 Bionic.

كما أن الكاميرا الأمامية تعمل بدقة 7 ميجا بكسل.

أما بالنسبة للكاميرا الخلفية فتعمل بدقة 12 ميجا بكسل.

بجانب الشاشة من نوع Retina HD، وتتميز بحجم 4.7 بوصة.

يعمل الهاتف بنظام تشغيل iOS 15.

والجدير بالذكر أنه في حين رغبتك في شراء هاتف يتميز ببطارية قوية ومميزات ومواصفات أعلى، يعتبر ذلك الهاتف ليس الخيار الأمثل في المواصفات الجبارة ولكن ينضم إلى فئة سعرية قليلة مناسبة لبعض الأشخاص.

سعر هاتف iPhone SE 2022

على الرغم من المواصفات التي جاء بها ذلك الهاتف، إلا أنه يمكن الحصول عليه بأقل التكاليف، حيث يبلغ سعر ذلك الهاتف فقط 429 دولار أمريكي، ويقدر ذلك بسعر 13 ألف جنيه مصري، ويعتبر ذلك الإصدار من أرخص أنواع الآيفون.