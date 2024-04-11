عاجل..أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية في العراق عبر منصة مظلتي

يمكن التعرف على أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية الوجبة الأخيرة عبر موقع وزارة الشؤون الإجتماعية الرسمي، حيث تسعى الحكومة العراقية إلى توفير الدعم المالي لجميع المواطنين من أجل مواكبة الغلاء المعيشي، كما تعمل جاهدة على رفع مستوى الإقتصاد الوطني للبلاد، ومن خلال مقالنا هذا سوف نذكر كيفية الإستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية الوجبة السابعة، وأهم شروط الإستحقاق .

أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية الوجبة السابعة

يرغب العديد من المواطنين بالعراق في التعرف على أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة، حيث يمكن التعرف عليها من خلال اتباع الخطوات التالية:

في البداية يتم الولوج إلى موقع وزارة الشؤون الاجتماعية الرسمي.

من ثم يتم اختيار الخدمات الإلكترونية.

بعد ذلك يتم الضغط على أسماء المقبولين بالرعاية الإجتماعية.

من ثم يتم تحديد رقم الوجبة السابعة.

بعد ذلك يلزم إدخال كافة البيانات المطلوبة من المتقدم بشكل صحيح في الحقول المخصصة لها.

من ثم يتم إدخال المحافظة التابع لها المتقدم، بعد ذلك يتم الضغط على زر استعلام.

وفي النهاية سوف يظهر على الفور أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية الوجبة الأخيرة.

شروط استحقاق دعم الرعاية الإجتماعية

يوجد عدة شروط يجب توافرها في المتقدم من أجل استحقاق دعم الرعاية الإجتماعية، نتعرف عليها فيما يلي: