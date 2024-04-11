في ثاني أيام العيد.. سعر الذهب اليوم الخميس 11 أبريل 2024

استقرت أسعار الذهب في الأسواق خلال بداية تعاملات اليوم الخميس 11 أبريل 2024، وذلك على الرغم من ارتفاع أسعار الذهب العالمية إلى مستوى قياسي، وسجل جرام الذهب عيار 21 (الأكثر انتشارا وتداولا في مصر) نحو 3200 جنيه، وفي هذا التقرير سنرصد لك أسعار الذهب اليوم في مصر، وفقا لآخر تحديث من شعبة الذهب والمجوهرات.

أسعار الذهب في مصر اليوم

شهدت أسعار المعدن الأصفر استقرارا في جميع الأعيرة خلال بداية تعاملات اليوم، وجاءت أسعار الذهب اليوم كالآتي:

عيار 24: سجل جرام الذهب عيار 24 نحو 3657 جنيها، ويعتبر هذا العيار هو الأعلى سعرًا في مصر.

عيار 21: سجل جرام الذهب عيار 21 نحو 3200 جنيه، ويعتبر هذا العيار هو الأكثر تداولًا في محافظات الجمهورية.

عيار 18: سجل جرام الذهب عيار 18 نحو 2742 جنيها.

الجنيه الذهب: سجل الذهب اليوم نحو 25600 جنيه، ويبلغ وزن الجنيه الذهب 8 جرامات من عيار 21.

أسعار الذهب العالمية اليوم

انخفضت أسعار الذهب العالمية بعد أن وصلت إلى مستوى قياسي خلال تعاملات، أمس الأربعاء، وسجلت الأوقية الآن نحو 2349 دولارًا.

توقعات أسعار الذهب خلال الفترة القادمة

أوضح سامح عبد الحكيم، عضو شعبة الذهب، أن أسعار الذهب في مصر مرتبطة بقوة حركة الدولار في السوق المصرفي، بالإضافة إلى العرض والطلب والسعر العالمي للذهب، لذلك أي تغيرات في سعر المعدن الأصفر ستكون مرتبطة بهذه العوامل سواء خلال الفترة القادمة أو أي فترة أخرى.

وأشار إلى أن الطلب على شراء الذهب سيزداد خلال الفترة القادمة بسبب كثرة الخطوبات، وهذا سيحرك الأسعار ولكن ليس بقوة حركة الدولار.