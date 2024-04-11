“علشان ماتقولش مكنتش أعرف” الاوراق المطلوبة للحصول على ترخيص في قانون التصالح على مخالفات البناء 2024

يقوم عدد هائل من الأشخاص ممن هم مالكي المباني المخالفة بالسعي لمعرفة كل ما يخص قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد بغية تقنين الأوضاع الخاصة بهم مع الدولة للابتعاد عن الغرامات وأيضا لتجنب الهدم ،وقد قام هذا القانون بتحديد مجموعة من الحالات التي ليس من الجائز بها التصالح والتي يعتبر فيها الطلب الخاص بالتصالح لاغيًا ويتم تطبيقه على صاحب الإجراءات التي قام القانون بالإشارة إليه وفيما يلي سوف نرفق لكم التفاصيل.

قانون التصالح على مخالفات البناء 2024

قام عبد الله العمري الذي يكون وكيل مديرية الإسكان بمحافظة القليوبية السابق بالإشارة إلى أبرز 10 نقاط للائحة التنفيذية التي تخص قانون التصالح على مخالفات البناء 2024، فقد قال إنه يتم العمل بتلك اللائحة من بدء نشر اللائحة بالجريدة الرسمية وهو اليوم الرابع من شهر أبريل الجاري 2024 ويتم التجديد او الإحلال أو التعلية للمبنى الذي حصل على نموذج 10 عقب واحد من الإجراءين التاليين:

تعديل قانون الخاص بالزراعة لا يتم السماح بالإحلال والتجديد.

وجود أحوزة عمرانية تتضمن الكتل المتصالح عليها.

كذلك أن اللجان الفنية فحسب تكون المختصة بدراسة كل الملفات.

كما أنه لكل من قام بالتصالح على مباني أو أعمدة بغير سقف أن يقوموا بالتقدم بطلب به جميع المستندات والأوراق اللازمة لكي يتم تغيير النموذج بالأحقية الخاصة به لصب السقف فحسب.

الأسعار الخاصة متر التصالح تكون نفسها التي صدرت بالقرارات الخاصة بالمحافظين السابقة بغير تعديل بها.

إتاحة التقدم بتظلم للمواطنين المرفوض طلباتهم

من الجائز لكل الأشخاص من ذوي الشأن الذين تم رفض الطلبات الخاصة بهم للتصالح تبعًا للمعايير المتعلقة بالقانون السابع عشر لعام 2019 الذي تمت الإشارة إليه، ولم تنقضي الفترة المقررة للاعتراض فيها أن يقوموا بتقديم تظلم للجان المختصة للتظلمات، كما أنه من الجائز للأشخاص أيضا أن يقوموا بتقديم طلب تصالح تبعًا للأحكام والمعايير الخاصة بقانون التصالح ولكن لابد من دفع الرسوم الخاصة بالفحص الجديد بجانب دفع المقابل الخاص بالجدية.