بشرى سارة من الحكومة تفرح الملايين بمناسبة عيد الفطر.. أسعار اللحوم اليوم تاني يوم العيد الخميس 11 أبريل 2024

يبدي العديد من المواطنين اهتماماً بمعرفة أسعار اللحوم اليوم تاني يوم العيد الخميس 11 أبريل 2024، حيث شهدت أسعار اللحوم في مصر استقراراً اليوم، ولذلك سنتعرف من خلال موقعنا البديل على جميع التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع من خلال هذا المقال.

أسعار اللحوم اليوم تاني يوم العيد

نقدم لكم اليوم عبر موقعنا أسعار اللحوم اليوم الخميس 11 أبريل 2024، والتي جاءت على النحو التالي:

وصل سعر كيلو لحم الكندوز اليوم إلى حوالي 400-430 جنيهًا للكيلو الواحد.

وصل سعر كيلو اللحم الجملي اليوم إلى ما بين 300 و350 جنيهًا للكيلو الواحد.

ارتفع سعر كيلو اللحم البتلو اليوم ليتراوح بين 380 و 450 جنيهًا للكيلو الواحد.

وصل سعر كيلو اللحم الضأن اليوم إلى ما بين 400 و 480 جنيه للكيلو الواحد.

وصل سعر كيلو اللحم البلدي اليوم إلى حوالي 400-450 جنيهًا.

وصل سعر اللحم المفروم اليوم إلى حوالي 400 إلى 470 جنيهًا للكيلو الواحد.

وصل سعر الكبدة البلدية اليوم إلى نحو 340-370 جنيهًا للكيلو الواحد.

وصل سعر كيلو اللحم الرئيش الضاني اليوم إلى ما بين 380 و420 جنيهًا.

وصل سعر كيلو السجق البلدي اليوم إلى حوالي 300 جنيه.

أسعار اللحوم فى المجمعات الاستهلاكية