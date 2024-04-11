صح النوم يا مصريين.. موعد التوقيت الصيفي 2024.. ساعة إضافية للشغل ولا النوم

موعد التوقيت الصيفي 2024، مع انتهاء فصل الشتاء واقتراب فصل الصيف لعام 2024، بدأ العد التنازلي لتطبيق التوقيت الصيفي، مما دفع بعض الأشخاص إلى التساؤل عن موعد تطبيق التوقيت الصيفي في مصر لعام 2023 وإلغاء التوقيت الشتوي، لمعرفة التفاصيل تابع السطور المقبلة، حيث سوف نرصد الموعد وما هو الفرق ما بين التوقيت الصيفي والشتوي.

موعد التوقيت الصيفي 2024

سيتم تطبيق التوقيت الصيفي في مصر في آخر خميس من شهر أبريل، الموافق ليوم 25-4-2024، حيث سيتم تقديم الساعة 60 دقيقة إلى الأمام وفقًا لقرار مجلس الوزراء، وحتى الآن، يبقى 14 يومًا فقط حتى إلغاء التوقيت الشتوي وتطبيق التوقيت الصيفي لعام 2024، بناءً على قرار المجلس، وفي سياق مختلف، يجدر بالذكر أن التوقيت الصيفي تم تطبيقه لأول مرة في مصر عام 1940، وتم إيقافه وإعادة تفعيله عدة مرات، مع عودة تطبيق التوقيت الصيفي والشتوي مرة أخرى في 28 أبريل 2023.

الفرق بين التوقيت الصيفي والشتوي

سيتم تفعيل التوقيت الشتوي في مصر لعام 2024 في آخر خميس من شهر أكتوبر، والذي يوافق يوم 31 أكتوبر 2024، حيث ستُعاد الساعة 60 دقيقة إلى الوراء وفقًا لهذا القرار، لذلك كون حريص على ضبط ساعتك حتى تعرف المعاد الصحيح لبدء ساعات الشغل وموعد الإنتهاء.

سبب التوقيت الصيفي والشتوي

خلال العام الماضي، أفاد المتحدث باسم مجلس الوزراء بأن فوائد التوقيت الشتوي تتمثل في توفير مبلغ يقدر بـ 25 مليون دولار، وذلك وفقًا للدراسة التي قدمتها وزارة الكهرباء حول توفير وحدات الغاز المستخدمة في إنتاج الكهرباء.