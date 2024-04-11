رسميًا صرف 100 دينار.. الحكومة تعلن عن رابط تسجيل المكرمة الملكية الأردنية 2024 تحت هذه الشروط 

أعلنت الحكومة الأردنية عن رابط تسجيل المكرمة الملكية 100 دينار 2024 لكل من يتوفر به شروط وضوابط هذه المبادرة، حيث أن الهدف من إطلاق هذه المبادرة هو تخفيف الأعباء المالية على المواطنين منخفضي الدخل، ويتم الحصول على هذه المساعدة المالية بواسطة القنوات المحددة، مثل مكاتب البريد أو الموقع الإلكتروني الرسمي، وهذا ما سوف نقوم بتوضيحه فيما يلي.

رابط تسجيل المكرمة الملكية 100 دينار 2024

أعلنت الحكومة الأردنية عن خطوات التسجيل في المكرمة الملكية وتقديم 100 دينار لكل شخص مقبول في هذه المبادرة، وجاءت خطوات التقديم متمثلة فيما يلي:

أولًا يتم الدخول على الموقع الرسمي الإلكتروني موقع التكافل.

وبعد ذلك يتم كتابة رقم القومي الخاص بالشخص المتقدم وكلمة المرور في الخانات المخصصة لها.

وبعد ذلك يتم النقر على خانة “تسجيل”.

ويتم ملء النموذج بالبيانات الخاصة بالمتقدم بشكل صحيح.

وبعد أن يتم التحقق من صحة البيانات المدخلة، يتم النقر على خانة “تقديم طلب”.

وبعد مراجعة الطلب بشكل جيد، يتم قبول طلب المتقدم أو رفضه.

شروط المكرمة الملكية 2024

أعلنت الحكومة الأردنية عن شروط المكرمة الملكية التي يجب أن تتوفر في المتقدمين، وجاءت متمثلة فيما يلي: