هتضحك في العيد لحد ما تزهق.. موعد عرض مسرحية العيال كبرت في أيام عيد الفطر والقنوات الناقلة.. زمن الضحك الاصيل

في كل عيد فطر تزداد معدلات البحث على موعد عرض مسرحية العيال كبرت، حيث تعرض مسرحية العيال كبرت في أوقات مختلفة وعلى أكثر من قناة خلال أيام عيد الفطر المبارك لسنة 1445 هجرية، والذي بدأت يوم الأربعاء 10 أبريل 2024، وتترتبط هذه المسرحية في أذهان الجمهور بعيد الفطر المبارك، حيث تتجمع العائلات حولها لمتابعة واحدة من أشهر العروض الكوميدية في تاريخ الفن المصري.

موعد عرض مسرحية العيال كبرت اليوم

بدأت عروض مسرحية العيال كبرت يوم الأربعاء 10 أبريل أول أيام عيد الفطر في تمام الساعة الثالثة عصرًا على قناة النهار وأعلنت قناة إم بي سي مصر الأولى أنها ستعرض المسرحية في أول أيام عيد الفطر المبارك على شاشتها في تمام الساعة الخامسة مساءً، وفي جدول البث الخاص بقناة روتانا كوميدي، تم الكشف عن عرض مسرحية “العيال كبرت” يوم الجمعة 12 أبريل في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، مع إعادة العرض يوم السبت 13 أبريل في السابعة صباحًا.

موعد عرض موعد عرض مسرحية العيال كبرت على قناة دي ام سي

وفي نفس اليوم، ستعرض قناة “دي إم سي” المسرحية في تمام الساعة الرابعة عصرًا، يتناول محتوى المسرحية قصة منزل رمضان السكري، الذي يواجه العديد من المشاكل بجانب زوجته وأطفاله الأربعة، يُحاول الأب البحث عن استقلاله بعيدًا عن ضجيج المنزل، لكن أولاده يُعدون له مكيدة لإبقائهم معًا ومنعه من العيش مع امرأة أخرى، تنتج العديد من المفارقات الكوميدية من هذه الأحداث، وتضمُّ فريق المسرحية كلًا من حسن مصطفى وكريمة مختار وسعيد صالح وأحمد زكي ويونس شلبي.