“باقة من أمتع المسلسلات“ تردد قناة dmc على الاقمار الصناعية.. استقبلها الآن 

تردد قناة dmc، واحدة من أبرز القنوات الفضائية المتميزة في عرض الدراما المصرية، والتي تميزت بتقديم كل ما يطلبه المشاهدون، والتي تمكنت من تحقيق شهرة كبيرة بين القنوات الفضائية، ومنذ أن تم العمل بها جذبت جماهير كبيرة من المتابعين ومحبي المسلسلات المصرية بكافة أنواعها، كما أنها تقدم عدد متميز من البرامج الإعلامية الشهيرة التي يقدمها أبرز الإعلاميين، ومن خلال مقالنا سوف ننقل لكم تردد هذه القناة وكيفية الحصول عليها.

تردد قناة dmc على الاقمار الصناعية

من أكثر الأمور التي ازدادت مؤشرات البحث بها هي تردد قناة dmc، حيث يرغب الكثير في متابعة المسلسلات الرمضانية عبر هذه القناة، والتي لها دور في عرض المسلسلات بشكل واضح وجودة نقية، لذلك أصبح الكثير يعشق هذه القناة نظرًا لما تقدمه لإرضاء المتابعين والمشاهدين، وإليكم في النقاط التالية تردد هذه القناة على مختلف الأقمار الصناعية:

تردد قناة DMC على نايل سات

التردد: 12124.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الجودة: HD.

تردد قناة DMC على عرب سات

التردد: 11450.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الجودة: HD.

خطوات تثبيت التردد الجديد لقناة DMC على جهاز الاستقبال

لتحصل على تجربة مميزة من مشاهدة المسلسلات، احصل على تردد قناة دي إم سي الشهيرة، وإليكم طريقة استقبالها بالبيانات الخاصة بها فيما يلي: