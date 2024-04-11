“يا دوبك تحضر نفسك” رسميا موعد امتحانات التوجيهي 2024 طبقا لوزارة التربية والتعليم الاردنية

بعد الإجراءات الرسمية المعدلة من قبل مديريات التربية والتعليم، ارتفعت معدلات البحث من قبل طلاب الثانوية العامة بدولة الأردن عن موعد امتحانات التوجيهي 2024، بهدف الاستعداد التام لخوض الامتحانات الدراسية لتحسين مستوى طلاب الثانوية من أجل اختيار الكلية، التي يرغب بها طالب الثانوية، وبناء على أهمية الموضوع نوضح لكم موعد الاختبارات التوجيهية لعام 2024، وما هي خطوات التسجيل الإلكتروني.

موعد امتحانات التوجيهي 2024 بدولة الأردن

عبر بيان رسمي من قبل وزارة التربية والتعليم بالأردن وبعد التعديل الرسمي لموعد امتحانات التوجيهي 2024، أعلنت الوزارة عن جدول الامتحانات لكافة الطلاب الثانوية العامة، والذي من المفترض يستهل يوم الثلاثاء الموافق 25 يونيو 2024 القادم، وتستمر مدة هذه الاختبارات إلى يوم الإثنين 15 يوليو المقبل، بالإضافة إلى أنها أشادت بالالتزام بهذه المواعيد المخصصة لكافة طلاب الثانوية العامة للشعبتين العلمية والأدبية بكافة الإدارات التعليمية في دولة الأردن.

ما هي خطوات التسجيل في امتحانات التوجيهي 2024؟

للتسجيل في امتحانات التوجيهي 2024، أتاحت وزارة التربية والتعليم الأردنية الرابط إلكتروني لإتمام مرحلة التسجيل في عدة دقائق، وهذه الخطوات تتم من خلال التوجه عبر المنصة الرسمية لوزارة التربية والتعليم الأردنية من هنا، ثم اتباع الخطوات التالية كما يلي:

قم باختيار أيقونة “قسم الامتحانات”. ثم قم بالنقر على أيقونة “امتحانات التوجيهي”. وبعد ذلك قم بتدوين المعلومات المطلوبة عبر الرابط الإلكتروني في الأيقونات المحددة من (اسم الطالب ورقم الجلوس والرقم الوطني، والبريد الإلكتروني، ورقم الهاتف) ثم قم بالضغط على أيقونة “التسجيل”.

ما هو نظام اختبارات التوجيهي لعام 2024؟

طبقا لقرار وزارة التربية والتعليم بدولة الأردن يتم انعقاد الاختبارات بنظام open book، وأنا معدل اسأله الامتحان من متعدد تصل إلى 85 % من أسئلة ورقة الاختبار، بالإضافة إلى أن الأسئلة المثالية لا تتقطع معدل 15 %، وتضمن أسئلة اختبارات التوجيهي على أسئلة المستويات العقلية البسيطة بمعدل 30 %.