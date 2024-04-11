“مُتــــــاح spa.gov.iq/umbrella“ رابط أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة في عموم العراق عبر منصة مظلتي

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، أصبح الكثير يبحثون عن نتائج الرعاية الاجتماعية، وفي الآونة الأخيرة أفصحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية على أنه في القريب سيتم الإفصاح عن كافة أسماء الأشخاص الذين تم قبولهم للاستفادة من الوجبة الأخيرة للرعاية الاجتماعية، ومن خلال مقالنا سوف نذكر لكم كيفية الاستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية بجانب شروط الحصول عليها.

رابط أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة في عموم العراق

بعد أن ازداد البحث من قبل المواطنين الراغبين في الاستفادة من الرعاية الاجتماعية، سوف نوضح لكم الطريقة التي يمكنكم من خلالها الاستعلام عن أسماء الوجبة الأخيرة التي سيتم صرفها خلال شهر فبراير، وذلك باستخدام المنصة الإلكترونية الخاصة بوزارة العمل العراقية، وإليكم في السطور التالية خطوات الاستعلام الصحيحة والتي يسهل تنفيذها:

في البداية قم بالتوجه إلى منصة مظلتي من خلال الرابط التالي من هنا.

من ثم اختيار أيقونة الرعاية الاجتماعية.

بعد ذلك قم باختيار الإستعلام عن أسماء المقبولين في الرعاية الاجتماعية.

حدد الوجبة أو الدفعة التي تنضم إليها، وهي الدفعة السادسة.

أدخل بيانات الفرد المتقدم في الخانات الفارغة.

من ثم انقر على زر الاستعلام ليظهر لك كافة التفاصيل.

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية

وضعت الجهة المسؤولة عن الرعاية الاجتماعية بعض الشروط، وليتمكن الأفراد من الاستفادة منها يجب تنفيذ واتباع هذه الشروط، وهي تتمثل في الآتي: