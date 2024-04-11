مفاجأة جديدة في سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 11/4/2024 في تعاملات أسواق الصاغة

بمناسبة عيد الفطر المبارك يبحث العديد من المواطنين في الآونة الأخيرة عن سعر الذهب في مصر اليوم الخميس الموافق 11 أبريل 2024 ميلاديا، والذي شهد حالة من الإستقرار وحافظ على آخر أرقام سجلها، وللحصول على تقرير الأسعار بالتفصيل بيعا وشراءا في تعاملات أسواق الصاغة المصرية تابعوا معنا سطورنا القادمة فضلاً.

سعر الذهب في مصر

نستعرض لكم سعر الذهب في مصر بالنسبة للبيع في أسواق الصاغة لجميع الأعيرة، والتقرير يتمثل في النقاط التالية:

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل اليوم 3634 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 22 سجل 3331 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 21 سجل اليوم 3180 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 18 سجل اليوم 2726 جنبه.

سعر جرام الذهب عيار 12 سجل اليوم 1817 جنيه.

سعر أوقية الذهب تسجل 13620 جنيه.

سعر جنيه الذهب اليوم 25440 جنيه.

سعر كيلو الذهب 3 مليون و 634 جنيه.

سعر شراء الذهب اليوم بدون مصنعية

جاء سعر الذهب اليوم الخميس في تعاملات أسواق الصاغة بالنسبة للشراء بدون مصنعية كالآتي:

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل نحو 3765 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 22 سجل 3352 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 21 سجل اليوم نحو 3200 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 18 سجل اليوم نحو 2743 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 14 سجل اليوم نحو 2133 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 12 سجل اليوم 1829 جنيه.

سعر جنيه الذهب سجل اليوم 25600 جنيه.

آخر أخبار الذهب

صرح عضو شعبة الذهب السيد سامح عبد الحكيم أن عملية شراء الذهب استقرت في الفترة الأخيرة من شهر رمضان، ووضح أن الطلب على السبائك والعملات أصبح شبه متوقف وأن ما يتم طلبه في أسواق الصاغة في وقتنا الحالي هو المشغولات الذهبية، أي أن الطلب الإستثماري تراجع وبقوة.