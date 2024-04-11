رسميًا كشوفات PDf.. رابط مباشر للإستعلام عن أسماء مستحقي الإسكان العسكري لشهر أبريل 2024

من أكثر المواضيع بحثاً في هذه الفترة داخل المملكة الأردنية الهاشمية هي كيفية الإستعلام عن أسماء مستحقي الإسكان العسكري لشهر أبريل، حيث أن تم نشر كشوفات بها أسماء كل الأشخاص المستحقة الذين يتوفر بهم شروط وضوابط القرض، وهذا ما سوف نتعرف عليه فيما يلي بشكل مفصل.

أسماء مستحقي الإسكان العسكري لشهر أبريل

تم الإعلان عن المستحقين من قرض الإسكان العسكري في كشوفات PDF من قبل القوات العسكري الأردنية لشهر أبريل الجاري 2024، يمكن إتباع الخطوات التالية:

أولا يتم الدخول على الموقع الرسمي الإلكتروني للقوات المسلحة الأردنية.

بعد الدخول على الموقع، يتم البحث عن قائمة المستحقين.

وبعد ذلك كتابة رقم الهوية الوطنية في المكان المحدد.

ثم يتم الضغط على أيقونة “أسماء المستحقين”.

سوف يتم تحميل كل الكشوفات الخاصة ب المستحقين والمقبولين.

الآن يقوم المتقدم بالبحث عن اسمه، في حالة تواجد هذا الإسم داخل الكشوفات فهذا يعني أن المتقدم مقبول.

شروط القبول بقرض الإسكان العسكري

لكي يتم قبول المتقدمين في هذا القرض، يجب أن يتوفر في المتقدم شروط استحقاق قرض الاسكان العسكري التي تم الإعلان عنها بواسطة القوات الأردنية، تتمثل هذه الشروط فيما يلي: