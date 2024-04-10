استعلم الآن عن الأسماء الجدد.. اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 العراق عبر منصة مظلتي

توجد انتظارات كبيرة من الشعب العراقي لمعرفة اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 العراق عبر منصة مظلتي ، إذ تم توفير الدعم من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية للفئات الفقيرة والمحتاجة، ويتميز هذا الدعم بدقة في مراجعة الطلبات، حيث من المقرر الإعلان عن النتائج خلال الساعات القادمة، يمكن الاستعلام عن الأسماء بسهولة وسرعة عبر الإنترنت، كما هو مبين في الجمل التالية.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

يتيح عملية الاستعلام عن المستفيدين من الرعاية الاجتماعية لعام 2024 إمكانية الوصول الفوري والإلكتروني، مع تسهيل الخطوات وسلاسة التنقل، يمكن القيام بها عبر الخطوات التالية:

زيارة الموقع الخاص بمنصة “ مظلتي “.

“. تسجيل الدخول بحسابك إذا كان لديك حساب مسبقًا، أو اتباع الإرشادات لإنشاء حساب جديد إذا كنت لا تمتلك.

انقر على زر تسجيل الدخول مرة أخرى بعد الانتهاء.

اختر “الرعاية الاجتماعية” من القائمة الرئيسية.

قم بتحديد “استعلام” لاحقًا.

أدخل اسمك ورقم الهوية الوطنية.

ستظهر لك جميع المعلومات المتعلقة بحالة طلبك، بما في ذلك ما إذا كنت مستفيدًا من الرعاية الاجتماعية أم لا.

في حال عدم وجود اسمك في القائمة، يمكنك التواصل مع جهة الحماية الاجتماعية للتحقق من حالة طلبك.

متطلبات التسجيل في برنامج الرعاية الاجتماعية 2024

هناك مجموعة من الشروط المعينة يجب توافرها للانضمام والقبول، ومن خلال النقاط الموضحة أدناه سنوفر لك كافة المتطلبات: