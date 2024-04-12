FIFA Mobile احدث اصدار .. طريقة تنزيل لعبة فيفا 22 موبايل 2024 بالتعليق العربي مجانا مضمونة 100%

يبحث الكثير من الشباب العاشقين لكرة القدم، عن خطوات تنزيل لعبة فيفا 22 موبايل 2024 لقضاء وقت ممتع في اللعب، حيث تشهد لعبة فيفا بجميع أجزائها انتشار واسع وهي من تطوير الشركة الكندية ea، وكان أول تعامل مع فيفا 22 (النسخة الأولى) في 2023 تحت اسم EA FC 14 ولكنها كانت تفتقر لأهم عنصر وهو وضع الأون لاين، ولذلك تم إطلاق نسخ أخرى منها: فيفا موبايل 2016 والتي تُعد الانطلاقة الفعلية لـ فيفا 22

تنزيل لعبة فيفا 22 موبايل 2024

ينشر لكم اليوم موقع البديل الإلكتروني، خطوات تنزيل لعبة فيفا 22 موبايل 2024 وهي:

التحقق في البداية أن جهازك المحمول يتوافق مع متطلبات النظام واللازمة لتشغيل FIFA Mobile 2024. حيث أن اللعبة تتطلب عند الاستخدام نظام تشغيل Android 6.0 (Marshmallow) أو نظام أحدث من ذلك.

قم بالبحث عن موقع ميديا فاير، بإستخدام متصفح الإنترنت الخاص بك.

انتقل بعد ذلك إلى صفحة تحميل لعبة FIFA Mobile 2024.

قم بالضغط على كلمة تنزيل أو تحميل.

فور الضغط على كلمة تحميل أو تنزيل ستظهر لك قائمة بالإصدارات المتاحة لتحميل لعبة FIFA Mobile 2024.

قم باختيار الإصدار الأنسب لك.

في بعض الأحيان تطلب منك المواقع إجراء عمليات التحقق قبل بدء التنزيل لذا يجب اتباع التعليمات المعروضة على الشاشة مثل إدخال رمز التحقق أو الانتظار لبضع ثوان.

بعد أن تقوم بتحميل اللعبة ستجد ملف اللعبة مخزناً في مجلد التنزيلات على هاتفك النقال.

قم بفتح ملف اللعبة من مجلد التنزيلات.

واذا رغبت في طلب السماح بالتثبيت يستوجب عليك النقر على كلمة قبول أو تثبيت لبدء عملية تثبيت لعبة FIFA Mobile 2024 على هاتفك المحمول.

وبعد ذلك يمكنك الاستمتاع باللعب.

تنزيل لعبة فيفا 22 على الاندرويد

ويمكنك الآن تنزيل لعبة فيفا 22 على الهواتف الأندرويد، وذلك عن طريق:

قم بفتح “جوجل بلاى” و ابحث عن لعبة فيفا 22 في شريط البحث. قم باختيار اللعبة من قائمة النتائج التي تظهر أمامك. قم بالضغط على كلمة “تثبيت”. انتظر قليلاً حتى اكتمال التنزيل ومن ثم قم بفتح اللعبة.

وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية مقالنا بعد أن تناولنا رابط تحميل فيفا موبايل 2024، حيث قد تناولنا متطلبات تشغيل لعبة فيفا موبايل، فضلًا عن يوجد العديد من المميزات في اللعبة مثل الرسومات وسلاسة اللعب.