يبهر الجميع.. اضافة مزايا جديدة في أندرويد 15 الجديدة – سابق الكل في المعرفة

منذ أن أطلقت شركة جوجل آخر إصدار Privacy Sandbox لمزايا أندرويد 15 الجديدة، ارتفعت معدلات البحث من قبل عشاق التقنية الحديثة لاكتشاف مميزات نظام أندرويد الجديد، حيث يوجد العديد من المزايا الهائلة التي أضافتها الشركة لهواتف أندرويد من أجل تمتع كافة مستخدمي النظام بالعديد من الإعدادات المتطورة بالسرعة والسهولة الفائقة، لذلك نستعرض خلال مقالنا الإخباري المزايا العامة لهذه النسخة الجديدة المبتكرة.

مزايا أندرويد 15 الجديدة

وفقا لما رصده الباحث العالمي ميشال رحمان، أن من مزايا أندرويد 15 الجديدة لكافة المستخدمين قدرة التحكم في منع شركات الاتصال الخلوية من الوصول إلى موقعها الجغرافي في الحالات غير الطارئة من خلال الاشتراك مع أبراج الاتصالات، التي تمتاز في هذه النسخة بالكشف عن المواقع الجغرافية لكافة المستخدمين في حالة الطوارئ فقط.

أبرز مزايا هواتف أندرويد 15 الجديدة 2024

يمتاز آخر إصدار لنسخة أندرويد 15 الجديدة 2024، بحماية المستخدمين من أجهزة المراقبة والاختراق التابعة على أبراج الاتصالات الخلوية (Stingray Simulators)، من أجل الاستيلاء على معلومات مستخدمي الهواتف الذكية، وطبقا للتقارير الشركة يوجد العديد من مزايا أندرويد 15 أيضا والتي تتمثل في التالي:

المشاركة الجزئية للشاشة “Partial screen sharing”: وهذه الميزة تمكن المستخدمين من مشاركة جزء من شاشة العرض لظهور تطبيق معين بدلا من إظهار شاشة الهاتف بأكملها، وتسجيل فيديو للشاشة أيضا.

ميزة تقليل الإشعارات: وهذه ميزة “Notification Cooldown” تقلل من عدد الإشعارات المتتالية الصادرة من تطبيق محدد، بهدف عدم انزعاج المستخدمين.

تحديثات في منصة Health Connect: يمتاز أندرويد 15 2024 بالتحديثات الجديدة لمنصة Health Connect، التي تمكن المستخدم م بالعديد من التحسينات المتطورة البيانات الخاصة باللياقة البدنية والتغذية وغيرها.

ما هي الهواتف المؤهلة للحصول على نظام جوجل أندرويد 15؟

طبقا لتقارير شركة جوجل أن من أبرز الهواتف المؤهلة للحصول على نظام جوجل أندرويد 15: