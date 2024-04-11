تحميل تحديث واتس اب جي بي الجديد لتحصل على ميزة على هاتفك مع الأصدقاء.. جربها بنفسك قبل الكل!!

تحميل تحديث واتس اب جي بي يمكن للمستخدمين مشاركة مقاطع الفيديو والصور ومقاطع الصوت بالإضافة إلى الملفات الأخرى باستخدام تطبيق واتس اب جي بي لأنه يحتوي على جميع مميزات WhatsApp العادي، بالإضافة إلى العديد من الإضافات الرائعة و يمكنك تنزيل واتس اب جي بي وتثبيته على هاتفك بكل سهولة والبدء في استخدامه.

تحميل تحديث واتس اب جي بي

تم تعديل تطبيق WhatsApp الأصلي بواسطة عدد من المطورين، الذين أضافوا إليه الكثير من الميزات الرائعة و تتضمن هذه المميزات القدرة على إخفاء الاتصال بالإنترنت وإخفاء علامات الاختيار المزدوجة وتغيير السمات واستخدام حسابات WhatsApp المتعددة (مثل إصدارات واتس اب جي بي 3) ويمكنك استخدام كل هذا وأكثر مجانًا دون الحاجة إلى دفع أي شيء.

مميزات واتس اب جي بي

لمعرفة مزايا تحميل تحديث واتس اب جي بي تابع ما يلي:

تغيير نمط الخط وخلفية النص يتيح لك التطبيق تغيير أنواع الخطوط وحجم النص واللون.

يمكن الوصول إلى هذه الاختيارات من خلال الإعدادات، حيث يمكنك تعديلها لتناسب أذواقك.

يتم تقديم العديد من الوظائف الإضافية غير المضمنة في إصدار WhatsApp الأصلي من خلال تطبيقات مثل “واتس اب جي بي” و”واتس اب جي بي”.

يتضمن القدرة على إخفاء حالة الاتصال بالإنترنت وتغيير نظام ألوان واجهة المستخدم للتطبيق وتقديم خيارات تخصيص أكثر شمولاً

تغيير نمط الإشعارات وأيقونة ومظهر البرنامج

إرسال الصور بالبريد الإلكتروني بدقة عالية

رفض المكالمات من أي شخص أو من أي شخص على الإطلاق

قراءة الاتصالات من أعضاء المجموعة دون التمكن من رؤية الرسائل من أعضاء المجموعة الآخرين.

يتيح لك تطبيق واتس اب جي بي تغيير تنسيق كل من النصوص المرسلة والمستقبلة.

تحميل واتس اب جي بي

يتمتع تطبيق واتس اب جي بي الجديد بالكثير من المزايا، ولكن له أيضًا عيوب معينة وهذه هي كما يلي: