استقبل الآن تردد قناة سما الأردن 2024 الجديد على النايل سات وعرب سات وكيفية ضبطها على جهازك

من بين الترددات التي ارتفعت عملية البحث عنها هو تردد قناة سما الأردن، التي تعد من أشهر القنوات داخل الأردن والوطن العربي، كما أنها حازت على إعجاب جميع المشاهدين والمتابعين، حيث تتمكن القناة من عرض جميع الأخبار المحلية والعالمية والتي تقدمها بكفاءة وجودة عالية، ولهذا فإن قناة سما الأردن هي من ضمن القنوات التي تعد ذات مصدر موثوق لأخذ المعلومات، كما أنها تتميز بالحيادية التامة.

تردد قناة سما الأردن على النايل سات

أعلنت الإدارة عن تردد قناة سما الأردن والذي توفر على أكثر من قمر صناعي، ونبهت الجميع على ضرورة معرفة بيانات القناة والقمر الصناعي الذي سيقوم باستقبال القناة عليه، حتى يتم تثبيتها بنجاح، لذا حتى يتم استقبال القناة على النايل سات يجب معرفة التردد وهو كالتالي:

التردد: 12399.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 4/5.

تردد قناة سما الأردن على عرب سات

يمكن استقبال قناة سما الأردن بالتردد الجديد لها على القمر الصناعي عرب سات، لكن من الضروري معرفة التردد حتى يتم استقبالها وهو كالتالي:

تردد القناة: 12130.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

خطوات ضبط قناة سما الأردن

من السهل أن يتم ضبط قناة سما الأردن على القمر الصناعي واستقبالها على التلفاز، وذلك من خلال تنفيذ بعض الخطوات الهامة التي تعد عبارة عن الآتي: