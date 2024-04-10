شوف اسمك دلوقتي.. اسماء المقبولين في  نقل النفوس الوجبة الاخيرة  2024 جميع محافظات العراق

تعتبر خدمة نقل النفوس من أكثر الخدمات الإلكترونية التي تهم العديد من المواطنين داخل دولة العراق، في سبيل تعديل بياناتهم الشخصية، وكذلك ألقابهم وفقًا لما يتم تقديمه من معلومات عبر بوابة المواطن الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية، لتقوم البوابة بالإعلان عن هذه الأسماء في هيئة كشوفات من وقت إلى أخر، وحتى يتمكن جميع الأشخاص من معرفة بياناتهم بعد أن تم تعديلها.

كيفي الإستعلام عن أسماء نقل النفوس في العراق 2024

تتمثل أهم خطوات القيام بالإستعلام عن أسماء النفوس الوجبات الأخيرة داخل العراق، وفقًا لما يلي:-

الذهاب إلى بوابة المواطن الإلكترونية.

ثم يتم إدخال اسم المستخدم ورقم الهوية الساري.

الضغط على أيقونة “تسجيل الدخول”.

ليتم اختيار الخدمة التي ترغب في إجراءها عبر البوابة.

وعليه يتم كتابة جميع البيانات المتعلقة بالمواطن.

وفي حالة التقديم الجديد يمكنك ارفاق المستندات.

الضغط على زر “بحث”.

وعندها سترى ما إذا تم قبولك في الوجبة الجديدة أم لا.

مستندات التقديم في خدمة نقل النفوس

لكي تقوم بالتقديم في خدمة نقل النفوس والعمل على تعديل البيانات الشخصية الخاصة بكل مواطن، لابد من إحضار المستندات الأتيه:-