أفضل 5 ألعاب تشبه ماين كرافت 2024 Minecraft.. نزلها واستمتع بتجربة مميزة

يبحث الجميع عن أكثر 5 ألعاب تشبه ماين كرافت، وذلك بسبب شهرة لعبة ماين كرافت حول العالم، والتي يرغب الجميع في تحميلها، لكن قد يواجه صعوبة في التحميل بسبب ضعف الهاتف أو انخفاض مساحة التخزين، لذا وجدنا لكم بعض الألعاب التي تشبه لعبة ماين كرافت بشكل كبير، ومن خلال تلك الألعاب سيتمكن اللاعب من إنشاء المباني المختلفة وبناء حصن قوي له يساعده في تخطي المهام الشرسة.

أفضل 5 ألعاب تشبه ماين كرافت 2024 Minecraft

لذا من ضمن تلك الألعاب هي لعبة mine blocks ولعبة Block Craft ولعبة London Craft بالإضافة إلى لعبة Super Crafting و Earth Craft، وفيما يلي نستعرض معلومات عن الألعاب التي تشبه ماين كرافت:

لعبة mine blocks

تعد لعبة ماين بلوك هي ضمن قائمة 5 ألعاب تشبه ماين كرافت بصورة كبيرة، حيث تعد عبارة عن عالم صغير به الكثير من المعدات والأشياء، التي يتمكن اللاعب من تنفيذها لإنشاء مبنى ذو تصميم مبتكر، وحتى تتمكن من البقاء على الحياة لمدة طويلة، يمكنك تنفيذ بعض النصائح التي تتمثل في الآتي:

سيتم تقديم إليك الكثير من الأسلحة المتنوعة التي تساعدك في القضاء على الأعداء، وتتمثل تلك الأسلحة في الدروع والألغام.

يمكنك القيام ببناء مخيم بشكل احترافي حتى يحميك من الأعداء طوال المباريات.

تتميز اللعبة بحجم التخزين المنخفض الذي يساعد على تحميلها على مختلف الأجهزة.

لعبة Block Craft 3D

من ضمن الألعاب التي تشبه ماين كرافت هي لعبة Block Craft، والتي تمكنك من إنشاء مباني صغيرة بداخلها، بالإضافة إلى إنشاء طرق وشبكات مواصلات، كما يمكنك إنشاء مراكب داخل اللعبة وتمكنك لعبة بلوك كرافت من إنشاء أبراج تشبه برج إيفل كما يمكنك فعل الآتي: