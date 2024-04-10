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“تحديث”تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024 على النايل سات وفرح ولادك بمشاهدة أجمل الأفلام والبرامج والفقرات الكرتونية
مما لا شك فيه أن لدى قنوات الأطفال العديد من المشاهدين و المتابعين، وواحدة من أهم هذه القنوات هي قناة طيور الجنة والتي تم نقل ترددها إلى تردد جديد على القمر الصناعي نايل سات و عرب سات، واليوم يُقدم لكم موقع البديل الإلكتروني تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024 على النايل سات والعرب سات، وتتميز قناة طيور الجنة بالمحتوى الذي تُقدمه حيث تُقدم باقة متنوعة من أغاني الأطفال.
تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024
وفي ضوء هذا ينشر لكم موقع البديل الإلكتروني، تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024 على النايل سات، وهو:
- التردد: 11274
- معدل الاستقطاب: أفقي
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: 3/4
اما تردد قناة طيور الجنة الجديد على القمر الصناعي عرب سات هو:
- التردد: 11310
- معدل الاستقطاب: عمودي
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: 3/4
كيف يمكن استقبال قناة طيور الجنة على جهاز الاستقبال الخاص بك
حتى تتمكن من استقبال قناة طيور الجنة، على جهاز التلفاز عليك القيام بالتالي:
- قم بالتوجه إلى جهاز الاستقبال الخاص بك
- ثم بعد ذلك قم بالضغط على كلمة “إعدادات التلفزيون”
- ومنها قم بالضغط على كلمة “اعدادات القنوات”
- ثم بعد ذلك ابحث عن كلمة “البحث اليدوي”، وقم بالضغط عليها
- تأكد من أنك قمت بإدخال التردد الجديد و معدل الترميز و معدل الاستقطاب، بطريقة صحيحة
- قم باختيار القمر الصناعي، سواء كان (نايل سات أو عرب سات)
- قم بالضغط على كلمة “بحث” وانتظر قليلاً حتى اكتمال البحث، وبعد ذلك قم بحفظ القناة