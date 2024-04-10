“تحديث”تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024 على النايل سات وفرح ولادك بمشاهدة أجمل الأفلام والبرامج والفقرات الكرتونية

مما لا شك فيه أن لدى قنوات الأطفال العديد من المشاهدين و المتابعين، وواحدة من أهم هذه القنوات هي قناة طيور الجنة والتي تم نقل ترددها إلى تردد جديد على القمر الصناعي نايل سات و عرب سات، واليوم يُقدم لكم موقع البديل الإلكتروني تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024 على النايل سات والعرب سات، وتتميز قناة طيور الجنة بالمحتوى الذي تُقدمه حيث تُقدم باقة متنوعة من أغاني الأطفال.

تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024

وفي ضوء هذا ينشر لكم موقع البديل الإلكتروني، تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024 على النايل سات، وهو:

التردد: 11274 معدل الاستقطاب: أفقي معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 3/4

اما تردد قناة طيور الجنة الجديد على القمر الصناعي عرب سات هو:

التردد: 11310 معدل الاستقطاب: عمودي معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 3/4

كيف يمكن استقبال قناة طيور الجنة على جهاز الاستقبال الخاص بك

حتى تتمكن من استقبال قناة طيور الجنة، على جهاز التلفاز عليك القيام بالتالي: