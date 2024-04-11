انا لولو ساعدوني.. تردد قناة وناسه 2024 على النايل وعرب سات.. اغاني مش موجودة في اي مكان تاني وطفلك بيحبها

يبحث العديد من الآباء والأمهات في الوقت الحالي في العالم العربي عن تردد قناة قناة وناسه التي تبث محتواها عبر النايل سات وعرب سات على شاشات التلفاز، تتنوع محتويات القناة بين الترفيه والتعليم، ونحن في هذا المقال نهدف إلى مشاركة التردد الخاص بالقناة وناسة لكي يمكنكم استقبالها على أجهزتكم.

تردد قناة وناسه 2024

وناسة هي قناة تلفزيونية معروفة تبث عبر القمر الصناعي نايل سات، وقد بدأت أولاً على منصة اليوتيوب حيث جمعت ملايين المشاهدات من المواطنين في جميع أنحاء العالم العربي، تقدم القناة محتوى ترفيهي وتعليمي للأطفال، مثل أناشيد ترفيهية مثل أغنية “أسناني واواو” التي تعمل على توعية الأطفال بأهمية العناية بالأسنان وتحذيرهم من تناول الحلويات، يمكن استقبال قناة وناسة مجانًا عبر التردد التالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11470.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة وناسه على العرب سات

تردد القناة هو: 11270. القمر الصناعي المستخدم: عربسات. معدل الترميز: 11470. مستوى الجودة: عالية الوضوح (HD).

أغاني قناة وناسة

تتميز قناة وناسه بتقديم محتوى متميز مخصص للأطفال الصغار، حيث تشمل مجموعة متنوعة من الأغاني والأناشيد والبرامج الترفيهية والتعليمية، ومن بين الأغاني التي تُعرض على القناة، يمكن الإشارة إلى الأغاني التالية:

حرامي سرق لولو. وينك يا لولو. مين اللي سرق الجزمة. انا لولو ساعدوني. يا شرطي حرامي.

كيفية تنزيل تردد قناة الأطفال وناسة

رغم وجود قناة وناسة على منصة اليوتيوب، إلا أن الجميع يفضل متابعتها على شاشة التلفاز حيث يتمتع المشاهدين بمحتوى مجاني تمامًا، يمكنك تثبيت أي قناة، بما في ذلك وناسة، على جهاز التلفاز بخطوات سهلة وثابتة وفق الخطوات التالية:

انتقل إلى قائمة الإعدادات في جهاز التلفاز الخاص بك.

اختر القائمة المخصصة لإضافة قنوات جديدة.

أدخل الإحداثيات الخاصة بقناة وناسة.

انتظر حتى يتم البحث عن القناة على الستلايت وسيتم حفظها تلقائيًا على الجهاز لتتمتع بمتابعة محتواها.

قناة وناسه

تأسست قناة وناسة منذ سنوات عدة بهدف تقديم محتوى تلفزيوني متميز ومتنوع للأطفال من مختلف الأعمار، تشمل برامجها مجموعة واسعة من المواد الترفيهية، التعليمية، الثقافية، والتوجيهية، تسعى القناة إلى تعزيز قيم التسامح والانفتاح على الآخر، وزيادة الوعي بالقضايا الاجتماعية والبيئية بطريقة سهلة ومبسطة تناسب فهم الأطفال، أحد أهم ميزات قناة وناسة هو تنوع محتواها والبرامج التي تقدمها، حيث تنتج مسلسلات رسوم متحركة ممتعة تعلم الأطفال القيم الحميدة وتشجعهم على احترام الآخر وتطوير مهاراتهم الاجتماعية، بالإضافة إلى ذلك، تقدم القناة العديد من البرامج التعليمية التي تساعد الأطفال على تعلم القراءة والكتابة والحساب بطرق مبتكرة ومبسطة لجعل عملية التعلم ممتعة بالنسبة لهم.