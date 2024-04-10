بسعر 415 دولار ظهور هاتف Nubia Flip الصدفي القابل للطي

تم الكشف اليوم عن هاتف Nubia Flip القابل للطي من قبل شركة Nubia. يأتي الهاتف بمعالج Snapdragon 7 Gen 1 وبسعر يبلغ 415 دولار.

هاتف Nubia Flip قابل للفتح والطي 200 ألف مرة

تم تقديم هاتف Nubia Flip لأول مرة خلال فعاليات معرض MWC 2024، حيث يتميز الهاتف بتصميم فريد بسماكة 7.0 ملم عند طيه ووزن 209 جرام، كما يتميز الهاتف بتصميم عالي الجودة يدعم الطي والفتح حتى 200,000 مرة.

شاشة AMOLED ضمن مميزات هاتف Nubia Flip

يحتوي الهاتف على شاشة AMOLED خارجية بحجم 1.43 إنش ودقة عرض 466 في 466 بيكسل، وتدعم استلام الإشعارات والقيام ببعض المهام الأخرى، بالإضافة إلى ذلك يحتوي هاتف Nubia Flip على شاشة AMOLED داخلية بحجم 6.9 إنش ودقة FHD+، وتتميز الشاشة بمعدل تحديث 120 هرتز وثقب للكاميرا الأمامية بدقة 16 ميجابيكسل، بالإضافة إلى ما سبق تتميز الشاشة أيضًا بتقنية تعتيم PWM بمعدل 2160 هرتز وتدعم معايير ألوان DCI-P3 بنسبة 100%.

معالج ثلاثي Snapdragon 7 Gen 1 بهاتف Nubia Flip

يعتمد هذا الإصدار على معالج Snapdragon 7 Gen 1 ويتوفر في ثلاث تكوينات مختلفة، يتضمن النموذج الأساسي ذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 جيجابايت وسعة تخزين 256 جيجابايت، في حين يحتوي النموذج الثاني على ذاكرة وصول عشوائي بسعة 12 جيجابايت وسعة تخزين 256 جيجابايت، ويأتي النموذج الأعلى بذاكرة وصول عشوائي بسعة 12 جيجابايت وسعة تخزين 512 جيجابايت.

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