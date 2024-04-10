لو عايز تشتري عربية بسعر رخيص!.. سيارة كيا الجديدة هتتفاجئ من سعرها المميز

كشفت شركة كيا العملاقة في صناعة السيارات في السوق الكوري الجنوبي، عن سيارتها الجديدة “كيا 9 فيس ليفت”، التي تتميز بالعديد من التحديثات الداخلية والخارجية، إضافة إلى موديلها الحديث 2025، حيث إن السيارة في المظهر الخارجي لها تأتي بمظهر أكثر نحافة، فضلاً إلى التصميم الجديد للجنوط الرياضية ذات الـ 19 بوصة، وغيرها من المميزات الأخرى التي تتميز بها سيارة كيا الجديدة عن باقي السيارات الأحرى.

مميزات سيارة كيا 9 الجديدة

ومن أبرز المميزات التي تتمثل بها سيارة كيا 9 عن غيرها من السيارات الأخرى، ما جاء على النحو التالي:-

تتميز السيارة بأنها من لون Pebble Gray الأكثر تميزًا.

بالسيارة مصابيح أمامية ذات مظهر حاد.

السيارة تمتلك تقنية After Blow لإزالة الروائح الكريهة.

تمتلك كذلك تقنية حساب البطارية.

حساسات حركة.

مقاعد كهربائية أكثر تميزًا.

سيارة كيا 9 بها محرك من 6 أسطوانات ذات سعة الـ3.8 لتر.

تصل قوتها الإجمالية إلى 311 حصانًا.

ذات عزم دوران 397 نيوتن متر.

ناقل سرعات يصل لنحو 8 غيار أوتوماتيكي لكافة الفئات.

سعر سيارة كيا 9

وجاء سعر سيارة كيا 9 الحديثة 2025، وفقًا للأتي:-