يا هلا بالعيد.. طريقة عمل ترمس العيد في المنزل
طريقة عمل الترمس
يعتبر الترمس واحدًا من الوجبات الخفيفة التي يتم تحضيرها في المنازل بمناسبة عيد الفطر المبارك، حيث يتميز بنكهته الشهية التي يمكن تعزيزها باستخدام مكونات طبيعية مثل الشطة أو الليمون، وفقًا لتفضيلات كل شخص، ومن العادات والتقاليد في عيد الفطر المبارك أن يتم تقديم الترمس إلى جانب الحلويات مثل كعك العيد، الغريبة، والبيتي فور، ولذلك، يظهر اهتمامًا متزايدًا من قبل النساء في المنازل لمعرفة كيفية إعداد الترمس بطريقة صحيحة.
مقادير عمل الترمس في المنزل
يُقدم الترمس كواحد من أنواع التسالي إلى جانب الكحك اللذيذ والبسكويت والمعمول في أجواء العيد، يُعرف الترمس بشكل عام بأنه يحظى بشعبية لدى الأطفال والكبار على حد سواء، حيث يُمكن استبدال الحلويات الصناعية التي تحتوي على مواد حافظة بالترمس المحضر في المنزل، تتكون مكونات تحضير الترمس من الآتي:
- كيلو ترمس حلو.
- نصف كوب عصير ليمون.
- 3 ملاعق من الملح الناعم.
- شرائح ليمون.
- عدد 2 ملعقة كمون.
- نصف ملعقة شطة.
طريقة عمل ترمس العيد
يُنصح باتباع الخطوات التالية لتحضير الترمس بطعم لذيذ ورائع والتخلص من المرارة فيه:
- يُغسل الترمس جيدًا بالماء عدة مرات لإزالة أي شوائب.
- ينقع الترمس في الماء لمدة يومين، مع تغيير الماء كل 3 ساعات.
- بعد النقع، يُلاحظ زيادة حجم حبوب الترمس.
- يُغسل الترمس مرة أخرى بالماء النظيف، ثم يُوضع في قدر على النار.
- يُترك الترمس على نار متوسطة لمدة تتراوح بين 40 إلى 60 دقيقة حتى ينضج.
- بعد النضج، يُرفع الترمس من على النار ويُترك ليبرد تمامًا.
- يُغسل الترمس بالماء البارد مرة أخرى ويُترك في الماء بعد النضج.
- في الخلاط الكهربائي، يُضاف عصير الليمون، شرائح الليمون، الملح، الشطة، والكمون.
- يُشغل الخلاط عدة مرات لتجانس المكونات.
- يُصفى الترمس من الماء ويُضاف إليه الدقة مع التقليب جيدًا لضمان توزيع الدقة بالتساوي.