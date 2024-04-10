“عيد على لولو”.. تردد قناة وناسة للأطفال 2024 Wanasah TV على النايل سات بجودة HD لمتابعة أمتع أغاني الكرتون

تردد قناة وناسة للأطفال 2024 على النايل سات بجودة HD لمتابعة أمتع أغاني الكرتون، حيثي تعتبر قناة وناسة واحدة من القنوات التلفزيونية الفضائية البارزة التي يبحث عنها العديد من الآباء والأمهات لمعرفة ترددها الجديد؛ تتميز القناة بأنها تعتبر واحدة من أبرز القنوات المخصصة للأطفال، حيث تقدم مجموعة من البرامج الترفيهية المتنوعة، بما في ذلك الأغاني والأفلام الكرتونية المسلّية، والتي تستهدف فئات عمرية متنوعة.

تردد قناة وناسة للأطفال 2024

تحظى قناة وناسة بشعبية كبيرة بين الأطفال، حيث أصبحت قناة تفضيلية لهم، تعرض محتويات القناة على مدار اليوم بشكل متواصل ومستمر، دون انقطاع وبدون الحاجة لدفع رسوم اشتراك شهرية، حيث تقدم قناة وناسة برامج تثقيفية وتعليمية متنوعة تساهم في تنمية قدراتهم الفكرية والإبداعية؛ وتعتبر هذه البرامج فرصة ممتازة للأطفال لاكتساب المعرفة والمهارات في مختلف المجالات، مما يساهم في نمو شخصيتهم وتطويرها.

كما تلعب قناة وناسة دورًا فعّالًا في تعزيز القيم والسلوكيات الإيجابية لدى الأطفال، حيث تحثهم على احترام الآخرين والتعاطف معهم، وتعزز لديهم مفاهيم العدالة والصداقة والتعاون؛ ويمكن للجميع الاستمتاع ببرامج قناة وناسة بسهولة، حيث تبث على القمر الصناعي نايل سات، ويمكن ضبطها بسهولة على أي جهاز استقبال بالتردد التالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11470.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة وناسة على عرب سات

نظرًا للإقبال الكبير على قناة وناسة التي تقدم محتوى موجه للأطفال الصغار، فإن الكثير من المشاهدين يسألون عن تردد القناة؛ وتقوم قناة وناسة بعرض مجموعة واسعة من الأغاني العربية الموجهة للأطفال، مثل “وينك يا لولو” و”أنا لولو الشطورة”، يمكنك الحصول على تردد القناة من خلال البيانات التالية: