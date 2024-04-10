“ونسيهم بوناسة” تردد قناة وناسة الجديد 2024 وأفضل أغاني العيد

قناة وناسة هي قناة تلفزيونية عربية متخصصة في تقديم برامج ترفيهية وتعليمية للأطفال والشباب،كما تعتبر واحدة من القنوات الشهيرة والمحبوبة لدى الجمهور الصغير في العالم العربي، حيث تهدف قناة وناسة إلى توفير تجربة تلفزيونية ممتعة وتعليمية للأطفال من خلال برامجها المتنوعة، كما شهدت الآونة الأخيرة صعود القناة لتصبح محط جذب لعدد كبير من الأطفال خلال 2024، كما تقدم القناة مجموعة من الأغاني التي تحتوي على معلومات حول أسماء الحيوانات، والأرقام، والألوان، مما يسهم في تهيئة الطفل للتعلم في المستقبل، تحظى أغاني القناة بشعبية كبيرة بين الأطفال العرب، حيث يحفظ العديد منهم هذه الأغاني الشيقة والممتعة، وتعتبر ذلك بمثابة تجربة تعليمية ممتعة تمهد للأطفال للتعلم في المراحل اللاحقة، ومن خلال المقال الحالي سوف نتعرف على كيفية تنزيل تردد قناة وناسة الجديد 2024.

تردد قناة وناسة الجديد 2024

يمكنك متابعة لولو في العيد عبر تردد قناة وناسة الجديد على النايل سات، وهو التردد التالي:

– تردد قناة وناسة على النايل سات: 11430، الاستقطاب: عمودي، معدل الترميز: 27500، معامل تصحيح الخطأ: 5/6، الجودة: SD.

أيضًا يمكنك متابعة وناسة في العيد عبر تردد قناة وناسة على قمر عرب سات، وهو التردد التالي:

– تردد قناة وناسة على عرب سات: 11270، معدل الترميز: 27500، معامل تصحيح الخطأ: 3/4، جودة القناة: HD.

أجد الأغاني والفقرات المقدمة عبر قناة وناسة

بالنسبة لأجدد أغاني قناة وناسة في العيد، إليك قائمة ببعض الأغاني الشهيرة من لولو للأطفال:

أغنية “لوليات صغار”. أغنية “ياماما في عو”. أغنية “لولو الشطورة”. أغنية “يا شرطة”. أغنية “لولو وأسماء الحيوانات”. أغنية “عمو الشرطي واوا”. أغنية “شيكا الحرامية”. أغنية “العيد”.

تلك الأغاني تتميز بالحماس والمرح، وتعتبر محببة لدى الأطفال الصغار، حيث تساعدهم في تعلم مفردات جديدة وتشجيعهم على المشاركة والتفاعل بينما يستمتعون بالاستماع إليها، حيث تتميز أغاني القناة وشخصيتها الرئيسية لولو بأنها تقدم أغاني جديدة تساعد في تعلم الأطفال وتنمية مهاراتهم الفكرية.

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