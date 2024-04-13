يافرج الله الحنفيه فتحت من تاني.. آخر أخبار قانون التصالح على مخالفات البناء في القرى 2024 وتفاصيل رسوم فحص التصالح!!

تزداد اهتمام المواطنين في محافظات مصر بالبحث عن آخر تطورات قانون التصالح على مخالفات البناء لعام 2024 عبر محركات البحث مثل جوجل، قامت الحكومة المصرية بإصدار لائحة تنفيذية بعد تعديل اللائحة السابقة، وسوف نقدم لكم جميع التفاصيل المتعلقة بهذا القانون من خلال موقعنا الإخباري البديل.

آخر اخبار قانون التصالح على مخالفات البناء2024

من خلال البحث المتكرر وتزايد الاستفسارات من قبل المواطنين حول آخر المستجدات في قانون التصالح في مخالفات البناء حتى عام 2024، يهدف القانون إلى مواجهة الانتهاكات في قوانين البناء وتنظيم الشؤون البنائية وتحسين البنية التحتية والخدمات، تم تعديل القانون مرة أخرى بسبب صعوبة تحديد المؤهلين للتصالح ولم يتم الكشف عن جهة تتحمل الأضرار، يسمح لأولئك الذين رُفضت طلباتهم في القانون السابق الصادر في عام 2019، بتقديم طلب جديد بدفع رسوم لفحص جديد سوف نزودكم بالمزيد من التفاصيل في الفقرات القادمة.

رسوم فحص طلب التصالح في مخالفات البناء

عندما تم اعتماد رسوم فحص طلب التصالح في مخالفات البناء، اعتمدت المادة السادسة من اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء وصاغت على النحو التالي: