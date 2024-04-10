افرح هتسدد كل ديونك.. تمويل الراجحي الشخصي بقيمة 12000 ريال بدون كفيل وبقسط شهري!

لاستخدام الخدمات المالية، يمكنك التقديم للحصول على قرض من خلال خدمة التمويل الشخصي التي يقدمها البنك الراجحي والذي أعلن عن شروط التقديم، يوفر البنك العديد من الخدمات المالية المناسبة للجميع وبسهولة الحصول عليها، بما في ذلك المتقاعدين، ويوفر مجموعة متنوعة من الخدمات المصرفية والفوائد لعملائه.

طريقة الحصول على قرض شخصي من بنك الراجحي

تم وضع إجراءات سهلة للحصول على قرض شخصي من بنك الراجحي دون الحاجة إلى كفيل، يمكن معرفة هذه الإجراءات من خلال اتباع الخطوات التالية:

الخطوة الأولى هي فتح صفحة البنك الراجحي الرئيسية.

إذا لم تكن تملك حسابًا بعد، انقر على “إنشاء حساب جديد”.

الرجاء تقديم جميع البيانات المطلوبة مثل رقم الهوية الوطنية، وكلمة المرور، ورقم الهاتف.

سوف يتم إرسال الرقم التأكيدي إليك عبر الهاتف، الرجاء إدخاله في الحقل المناسب.

ثم، انقر على قائمة “منتجات التمويل” ومن ثم اختر التمويل الشخصي.

عندما يظهر شعار التحقق من الهوية، انقر عليه، ثم انقر على زر البدء مباشرة.

اكتب جميع البيانات المطلوبة لإكمال عملية التسجيل ثم اضغط على زر التأكيد

الوثائق المطلوبة للحصول على التمويل الشخصي

يرجى قراءة جميع الشروط والأحكام ثم الضغط على زر الموافقة.

في النهاية، اضغط على زر الإرسال وانتظر حتى يتم الرد على طلب التقديم الخاص بك.

شروط الحصول على التمويل الشخصي