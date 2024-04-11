اضافة جديدة في واتساب بلس (ضد الحظر) بمميزات كتير عن أي تطبيق تاني.. استخدمه دلوقت برابط مباشر

لقد أعلنت الشركة المسؤولة عن تطوير برنامج واتس اب بلس على أنه تم اضافة جديدة في واتساب بلس وذلك بعد أن حصل هذا البرنامج على شهرة كبيرة جدًا بين المستخدمين بعد مشكلة الحظر التي تعرض لها الكثير من مستخدمي النسخ الأخرى، وتحتوي هذه النسخة على العديد من المميزات، والتي منها السهولة والسرعة في الاستخدام، وكذلك يتميز بأنه يحتوي على درجة خصوصية عالية جدًا حفاظًا على المعلومات الشخصية الخاصة بالمستخدمين.

اضافة جديدة في واتساب بلس

تتمثل اضافة جيدة في واتساب بلس لهذه النسخة في إمكانية إرسال مقاطع فيديو إلى الاصدقاء، وتصل مدة هذه المقاطع سبع دقائق، كما تم إضافة خاصية اخفاء الظهور، واخفاء المؤشر الخاص بالقراءة حتى لا يستطيع الزملاء التعرف على اذا كنت قرأت الرسالة أم لا، وكذلك يحتوى على خاصية الرسائل ذاتية الاحتفاء، و اخفاء مشاهدة الحالات، كما يستطيع المستخدمين في هذه النسخة أن يقومون بتحديد خلفية مخالفة لكل محادثة على حدة وتحديد الأشخاص الذين يمكن لهم رؤية الصورة الشخصية، والحالات، ومنع حذف تلك الحالات ومشاهدة الرسائل المحذوفة.

خطوات تنزيل واتس اب بلس

يمكن تنزيل واتس اب بلس على جميع الأجهزة التي تعمل بنظام تشغيل أندرويد، والأجهزة أيضًا التي تعمل بنظام ios من خلال أتباع التالي:

في البداية ينبغي أن تقوم بعمل نسخة احتياطية للرسائل التي توجد لديك في حالة اذا اردت استرجاعها مرة أخرى.

أفتح موقع جوجل بلاي، وقم بالبحث في خانة البحث عن هذا البرنامج.

أنتقي أحدث اصدار من البرنامج وحدد مربع تثبيت.

افتح البرنامج وسجل دخول.

ختامًا فأن اضافة جديدة في واتساب بلس جعل هذا البرنامج يحظى بإقبال كبير جدًا من قِبل المستخدمين من جميع أنحاء العالم، وليس على مستوى العالم العربي فقط.