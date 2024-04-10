أخيرًا نزلها.. كشوفات اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024 جميع محافظات العراق

كشوفات الرعاية الاجتماعية في العراق، هي أكثر المواضيع التي أثارت جدلاً كبيرًا في الشارع العراقي، نظرًا لتأخر الوجبة السابعة التي ينتظرها العديد من المواطنين في كافة المحافظات، فضلاً عن أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تبذل قصارى جهدها في القيام بالإعلان عن هذه الوجبة بعد أن يتم توفير التمويل اللازم لتوزيعه على جميع المستحقين داخل دولة العراق.

كيفية الإستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية بالعراق

تتمثل أهم خطوات القيام بالإستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة بالعراق، وفقًا لما نص على التالي:-

عليك التوحه لمنصة مظلتي الرسمية التابعة لوزارة العمل.

ثم تقوم بتسجيل الدخول إلى المنصة.

القيام بإختيار الوجبة والمحافظة التي ينتمي إليها المواطن.

وعليه يُرجى إدخال كافة المعلومات الخاصة بالشخص المتقدم.

القيام بالضغط على زر “بحث”.

وعندها ستتمكن من تنزيل جميع الكشوفات الخاصة بالوجبة السابعة دفعة واحدة.

شروط التسجيل في الرعاية الاجتماعية

من أكثر الشروط التي يُرجى وأن تنطبق على المتقدمين للحصول على منحة الرعاية الاجتماعية في العراق، ما يلي:-