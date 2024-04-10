“ادفع غرامتك قبل الحبس”.. استعلام غرامات المرور الرقم الألماني أون لاين 2024 في العراق

يزداد البحث بشكل كبير في الوقت الحالي عن طريقة الاستعلام عن الغرامات المرورية الرقم الألماني التي أطلقته وزارة الداخلية العراقية، في إطار التسهيل على جميع المواطنين بدولة العراق بمعرفة قيمة الغرامة وسببها، وكذلك القيام بدفعها إلكترونيًا دون الذهاب إلى مقر هيئة المرور في المحافظة التي تُقيم بها.

كيفية الإستعلام عن غرامات المرور

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم الاستعلام عن غرامات المرور بالرقم الألماني في العراق، وفقًا لما يلي:-

أن يتم الذهاب إلى موقع أرو.

ثم يتم الضغط على زر “تسجيل الدخول”.

القيام بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور في خانة التسجيل.

الضغط على الخدمات الإلكترونية.

ليتم اختيار خدمة الإستعلام عن غرامات المرور.

وعليه يُرجى إدخال كافة البيانات الخاصة بمتسبب المخالفة في العراق.

ليتم التأكد من المعلومات الخاصة بالمواطن، وكذلك المستندات التي تم إرفاقها في الخانات المخصصة لذلك.

الضغط مباشرة على زر “بحث”.

وفي النهاية سيتم عرض جميع التفاصيل المتعلقة بالغرامة وقيمتها.

مستندات سداد غرامات المرور في العراق

تتمثل أهم مستندات القيام بسداد غرامات المرور في العراق، كما على النحو التالي:-