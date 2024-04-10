شحن جواهر فري فاير من الهاتف 2024

شحن جواهر فري فاير، بلغ عدد المتنافسين اليوميين في لعبة جارينا فري فاير 50 لاعباً، يسعون للفوز، وبموجب قوانين اللعبة، يحتاج اللاعب لشحن جواهر فري فاير ليتمكن من الانتصار في نهاية الجولة، لذا، نقدم لكم اليوم أسهل وأحدث الطرق لتزويدكم بالجواهر أثناء اللعب، وذلك من خلال الموقع البديل المقدم من المركز الرسمي لجارينا shop2game.

سعر شحن جواهر فري فاير

تمثل كل جوهرة قيمة شحن محددة، وسنتعرف الآن على كل واحدة منها:

عند شحن 2200 جوهرة بسعر 20 دولار، تحصل على 220 جوهرة إضافية مجاناً.

عند شحن 1080 جوهرة، تحصل على 108 جوهرة إضافية مجاناً.

عند شحن 530 جوهرة، تحصل على 53 جوهرة إضافية مجاناً.

عند شحن 210 جوهرة، تحصل على 21 جوهرة إضافية مجاناً.

عند شحن 100 جوهرة، تحصل على 10 جواهر مجاناً.

تستخدم الجواهر في اللعبة لشراء الأسلحة النارية التي تساعد اللاعب في القتال، وكلما زاد عدد الجواهر التي يحصل عليها اللاعب، زاد عدد الهدايا المجانية معها.

شحن جواهر فري فاير

بعد الآن، لن تحتاج إلى البحث عن طرق لشحن جواهر فري فاير عبر مواقع غير معروفة، مما قد يؤدي إلى اختراق أو تعطيل الحساب الشخصي، لذا، اتبع الخطوات التالية لشحن الجواهر:

أولاً ادخل إلى موقع shop2game أو مركز الشحن الرسمي ثانياً اختر اللعبة. قم بتسجيل الدخول. اختر الدولة. سجل معرف اللاعب. حدد قيمة الشحن المطلوبة. أدخل كلمة المرور الخاصة بـ جارينا. قم بتأكيد عملية الشحن.

مميزات لعبة فري فاير

توفر لعبة فري فاير العديد من المزايا التي ساهمت في جعلها واحدة من أفضل الألعاب حديثًا، وسنوضحها لكم من خلال السطور التالية: