هاتف كل اللي يشوفوا يشتريه.. تعرف على موصفات ومميزات هاتف Oppo A98 5G.. هاتف الغلابه رجع تاني!!

تقدم شركة Oppo هاتفها الجديد Oppo A98 5G، وهو هاتف ينتمي إلى فئة الهواتف المتوسطة ويتميز بمواصفات تقنية عالية، ويتميز الهاتف بشاشة IPS LCD بشكل ثقب ومعدل تحديث يصل إلى 120 هيرتز، ويحتوي على كاميرا خلفية بدقة 64 ميجا بكسل وكاميرا أمامية بدقة 32 ميجا بكسل، ويتميز الهاتف أيضًا بمعالج Snapdragon 695 5G، سوف تجدون تفاصيل أخرى حول المواصفات في هذا التقرير.

مواصفات هاتف Oppo A98 5G

التصميم والشاشة:

يأتي الهاتف من صناعة بلاستيكية بالكامل.

وزن الهاتف يبلغ 192 جرام.

الجهاز مدعوم بشاشة IPS LCD بحجم 6.72 إنش، مع دعم الشاشة لمعدل تحديث 120 هيرتز.

تصل سطوع الشاشة إلى حوالي 680 نيت.

المعالج والأداء:

يحتوي الهاتف على معالج من شركة كوالكوم بنوع سناب دراجون 695 5G، الذي يعتمد تقنية تصنيع بحجم 6 نانومتر.

مع معالج رسومي من النوع أدرينو 619.

يتميز الهاتف بنظام تشغيل أندرويد 13 وواجهة مستخدم ColorOS 13.1 من شركة أوبو.

الكاميرا:

تتكون الكاميرا الخلفية من ثلاث عدسات، والعدسة الأساسية تأتي بدقة 64 ميجابكسل وبفتحة عدسة 1.7 f.

تأتي الكاميرا الثانية والمخصصة لعمليات تصوير المجهر بتقنية زووم 40 مرة بدقة 2 ميجابيكسل وعدسة بفتحة 3.3 f.

تأتي الكاميرا الثالثة المخصصة للعزل بدقة 2 ميجا بكسل وفتحة عدسة بحجم 2.4 f.

بالإضافة إلى فلاش أحادي LED FLASH.

يدعم الهاتف تصوير فيديوهات بجودة FHD.

يحتوي الهاتف على ميكروفون يعزل الضوضاء.

الذاكرة والتخزين:

يتوفر الهاتف بإصدار يحتوي على ذاكرة داخلية 128 جيجابايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجابايت.

أثناء إطلاق نسخة جديدة مزودة بذاكرة داخلية بحجم 256 جيجا بايت، وذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجا بايت.

يمكن توسيع سعة التخزين على الهاتف من خلال إضافة بطاقة ذاكرة.

البطارية:

هذا وتأتي البطارية بسعة 5000 مللي أمبير.

تدعم البطارية شحن سريع بقوة 67 واط.

مميزات الهاتف

يتوفر بالهاتف دعم خاصية NFC.

بالإضافة إلى كاميرا ميكروسكوب زوم 40X.

بطارية سعة 5000 أمبير بقوة شحن 67 واط.

الهاتف Realme GT5 يحتوي أيضاً على سماعات خارجية ستيريو عالية الجودة.

عيوب الهاتف