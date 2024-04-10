ميزة جديدة في واتس أب جي بي أخر إصدار!.. تنزيل GBWhatsApp المباشر بالخطوات واستمتع بالمميزات المذهلة

يقدم تطبيق واتساب جي بي الإصدار الأخير تجربة فريدة من نوعها في العديد من المميزات التي لا يمكن توافرها في أي برنامج مراسلة فورية أخر، حتى أن هذا التطبيق تمكن من تحقيق نجاح كبير وجذب ملايين المتابعين والمستخدمين في العديد من الدول العربية والأجنبية، إضافة إلى GBWhatsApp هو يعد نسخة معدل من تطبيق واتساب الأصلي الذي تم إطلاقه من قبل شركة ميتا العالمية.

مميزات تطبيق GBWhatsApp واتس اب جي بي

هناك بعض المميزات التي يتميز بها تطبيق واتساب جي بي GBWhatsApp عن غيره من برامج المراسلة الفورية، وفقًا لما يليك-

التطبيق يتميز بالخصوصية التامة، نظرًا لتمكنه في إخفاء أن المستخدم متصل بواجهة التطبيق.

كذلك فإن التطبيق يمتلك العديد من الثيمات والألوان والخطوط والخلفيات الإسلامية.

إمكانية إرسال رسالة جماعية لعدد كبير من المستخدمين مرة واحدة.

يمكن من خلال التطبيق إنشاء مجموعة تضم العديد من الأعضاء سواء في العمل أو الأهل والأصدقاء.

يمكن إرسال العديد من الصور والملفات كبيرة الحجم بجودة وصورة واضحة.

الرد التلقائي على المكالمات المرسلة في حالة إذا رغب المستخدم بذلك.

استرجاع الرسائل المحذوفة.

طريقة تحميل تطبيق واتساب جي بي GBWhatsApp

أثناء القيام بتحميل تطبيق واتساب جي بي على جهازك الجوال، عليك اتباع الخطوات الأتيه:-