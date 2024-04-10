خبر هام لكل المستأجرين وأصحاب المنازل.. اخر مستجدات قانون الايجار القديم 2024.. زيادة 15% بعد العيد مش في وقتها خالص

تعرف على اخر مستجدات قانون الايجار القديم، حيث تعد من إحدى القضايا الموجودة في الحياة اليومية في مصر، وهذا يؤثر على فئات مختلفة من أصحاب العقارات والمستأجرين، بموجب القانون رقم 10 لسنة 2022، تم تحديد زيادة الإيجارات القديمة بنسبة خمسة أضعاف، مع فرض زيادة سنوية تصل إلى 15% لمدة خمس سنوات، تعرفوا على أهم التفاصيل المتعلقة بهذه القضية من خلال هذا السطور المقبلة.

اخر مستجدات قانون الايجار القديم

في ظل الجدل الحالي بين أصحاب العقارات والمستأجرين، يبرز قانون رقم 10 لعام 2022 كحل جزئي للمشكلات الناشئة، وفقًا لهذا القانون، يتم زيادة قيمة الإيجار للوحدات السكنية المشمولة بقانون الإيجار القديم بخمسة أضعاف قيمتها الأصلية، تلاها زيادة سنوية بنسبة 15% لمدة خمس سنوات، تم تطبيق هذه الزيادة في مارس الماضي، ومن المقرر تطبيق الزيادة السنوية في مارس الحالي على جميع المعنيين بالقانون، الذين لا يزيد عددهم عن ستة حالات اعتبارية، والذين سيكون عليهم تسديد الإيجار الجديد بالإضافة إلى الزيادة المحددة.

الحالات التي تخضع لزيادة الإيجار القديم

فقط الحالات الاعتبارية المحددة يتم تطبيق الزيادة المنصوص عليها في قانون عام 2022 المتعلق برفع قيمة الإيجار القديم للوحدات السكنية، وتتضمن تلك الحالات: