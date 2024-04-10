أجدد 10 أكواد جواهر فري فاير المجانية 2024.. احصل على أروع الهدايا مجانا عن طريق استبدال الأكواد الجديدة

من أهم وأفضل الألعاب الإلكترونية التي تعد مشهورة على مستوى العالم في الفترة الحالية هي لعبة فري فاير، حيث تمكنت من جذب الكثير من اللاعبين والمحبين من حول العالم بسبب الإثارة والتشويق الزائدة التي يعيشها الكثير من خلال المغامرات والمباريات الصعبة داخل اللعبة، وترتفع تلك الإثارة من خلال معرفة بعض الأكواد التي تضيف إليهم رقصات وسكنات وذخائر وأسلحة في حساباتهم داخل لعبة فري فاير، لذا بعد معرفة ذلك بدأ الجميع في البحث عن أكواد لعبة فري فاير والتي نوضحها لكم قريبا.

أجدد 10 أكواد جواهر فري فاير المجانية 2024

أوضحت شركة فري فاير منذ أيام قليلة عن الاكواد الجديدة، التي من خلالها سيتمكن اللاعب من التمتع بالكثير من المعدات التي كان يبحث عنها بصورة مستمرة، وتلك الاكواد أوضحت الشركة أنها ستكون مجانية إلى اللاعبين، لكن سيتم استخدامها لمرة واحدة فقط، ولن يتمكن اللاعب من استخدامها بعد ذلك، لذا كانت من أبرز الأكواد التي تم الإعلان عنها، هي عبارة عن الآتي:

FDTHYR56U6UY44Y.

FTRF4VRBFNJKCIU.

F45NJ6YO9I009UK.

FNJ4RIUF7YGCFV.

FYTHGFBCNXJKSI.

FYVGBCXNSJE4RU.

FTRF4VRBFNJKCIU.

FWBENM87RJKTYHU.

FTNMKVI87SYTGE3.

FEVRBTNGJKIVUY.

خطوات استبدال أكواد فري فاير

تتوفر أيضا داخل لعبة فري فاير عملية خاصة باستبدال أكواد اللعبة، والتي تقدم إليهم معدات كثيرة، لذا لكي يتم تنفيذها يشترط اتباع بعض الخطوات وهي عبارة عن الآتي: