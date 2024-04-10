حساب المواطن يوضح الفئات المستبعدة من الدعم والتغيير الحاصل على موعد صرف دفعة 78 لشهر مايو

تقدم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية برنامج الضمان الاجتماعي المطور لدعم الفئات المحتاجة، يعتبر حساب المواطن برنامجاً حكومياً سعودياً يقدم دعماً مالياً للأسر ذات الدخل المنخفض، يهتم المستفيدون بمعرفة موعد صرف الدفعات بشكل دوري وحالات إلغاء الدعم، وفي هذا المقال سنوضح جميع هذه التفاصيل.

تغيير موعد صرف الدفعة 78 (دفعة مايو) من حساب المواطن

تم تحديث جدول صرف دفعة شهر مايو لحساب المواطن، حيث تم تغيير موعد صرف الدفعة 78 من 10 مايو إلى 9 مايو 2024 (يوم الخميس)، هذا الإعلان جاء من وزارة الموارد البشرية السعودية لتجنب نزول راتب الدفعة 78 في يوم عطلة الأسبوع “الجمعة” الذي يوافق موعد نزول الرواتب الاعتيادي في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي.

ما هي الحالات التي ينقطع فيها الدعم عن حساب المواطن؟

توجد بعض الحالات التي ينقطع فيها دعم الضمان الاجتماعي، وتشمل ما يلي:

عدم الالتزام بشروط الاستحقاق: يجب على المستفيدين الالتزام بشروط معينة للحصول على الدعم، مثل تقديم معلومات صحيحة وتحديث البيانات بانتظام، والالتزام بالخطط التأهيلية، وقبول فرص العمل المتاحة.

تغيير في الظروف: قد يتوقف صرف الدعم في حال تغيرت ظروف المستفيد وتحسن وضعه المادي.

التأخر عن تحديث البيانات: يجب على المستفيدين تحديث بياناتهم بانتظام، وإذا تأخر المستفيد عن تحديث بياناته لمدة تزيد عن 30 يوماً، قد يتم إيقاف الدعم.

مخالفة الشروط: قد يتم إيقاف الدعم في حال ارتكاب المستفيد مخالفة لأي من شروط البرنامج.

ما هي الفئات المستفيدة من الدعم؟

يشمل برنامج الضمان الاجتماعي المطور العديد من الفئات المحتاجة، مثل الأيتام وأسر المفقودين، وكبار السن، والأسر الفقيرة، وذوو الإعاقة، والأسر التي تعاني من صعوبات في تأمين الغذاء أو الملبس، بالإضافة إلى أهالي المواطنين المسجونين، والنساء غير المتزوجات واللاتي لا يمتلكن دخلاً ثابتاً، وكذلك الأسر التي يكون فيها الأب عاجزاً ولا يستطيع العمل، والأرامل والمطلقات.

يمكن للمواطنين الاستعلام عن شروط الاستحقاق وكيفية التقديم على برنامج الضمان الاجتماعي المطور من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة أو من خلال الاتصال بمركز الاتصال.