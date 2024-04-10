ما هي الفئات المستحقة للدعم من برنامج “منفعة عمان”؟ وما هي شروط التسجيل لعام 2024؟

في سلطنة عمان تولي الحكومة اهتماماً كبيراً برفاهية مواطنيها وتسعى جاهدة لتوفير حياة كريمة للجميع، خاصة الفئات الأكثر احتياجاً، في إطار هذه الجهود أطلقت الحكومة العمانية برنامج “منفعة عمان” الذي يهدف إلى تقديم مساعدات اجتماعية لأصحاب الرواتب البسيطة ومحدودي الدخل.

ما هو برنامج منفعة عمان وما أهدافه؟

برنامج “منفعة عمان” هو برنامج اجتماعي متكامل يهدف إلى تحسين مستوى معيشة الأفراد والأسر ذات الدخل المحدود، وذلك من خلال تقديم دعم مالي شهري يساعدهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية، تتولى صناديق الرعاية الاجتماعية في سلطنة عمان مسؤولية إدارة البرنامج وتوزيع الدعم على المستحقين بشكل عادل وفقاً للمعايير المحددة.

ما هي الفئات المستحقة للدعم من برنامج “منفعة عمان”؟

الشباب الذكور غير العاملين الذين تقل أعمارهم عن 26 عاماً.

الأسر التي يبلغ عدد أفرادها 10 أفراد وتستوفي الشروط المحددة، حيث تحصل على دعم بقيمة 1350 ريال عماني.

الفتيات غير العاملات اللاتي تقل أعمارهن عن 40 عاماً.

النساء غير المتزوجات أو المطلقات.

شروط التسجيل في منفعة عمان لعام 2024