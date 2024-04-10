إليكم خطوات وشروط الحصول على سلفة من خلال منصة نفاذ في السعودية لعام 2024

يعبر العديد من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية عن رغبتهم في الحصول على سلفة من خلال منصة نفاذ بهدف استخدامها في إنهاء بعض المعاملات المالية الخاصة بهم، مثل دخول مشروع جديد أو إجراء عمليات شراء وغيرها، لكن لتحقيق ذلك يتطلب الأمر توفير مجموعة من الشروط اللازمة، سنقدم جميع التفاصيل المتعلقة بهذه العملية من خلال مقالنا، لذا يرجى متابعتنا للمزيد من المعلومات.

شروط الحصول على السلفة من منصة نفاذ

منصة نفاذ الوطنية تعتبر واحدة من أكبر المنصات الرقمية في المملكة العربية السعودية، حيث تمكن المستخدمين من الاستفادة من مجموعة واسعة من الخدمات بهدف تبسيط وتسريع الإجراءات الحكومية، تشمل أبرز هذه الخدمات خدمة السلفة عن طريق منصة نفاذ، التي تقدم دعماً مالياً للمواطنين داخل المملكة العربية السعودية، مع إمكانية سدادها بأقساط ميسرة، ومع ذلك، يشترط تحقيق مجموعة من الشروط للحصول على هذه الخدمة، وتشمل هذه الشروط:

يجب أن يكون المتقدم للسلفة حاملاً للجنسية السعودية.

يجب أن يتراوح عمر المتقدم بين 23 عاماً و60 عاماً.

يجب تقديم وثيقة إثبات الدخل لضمان إمكانية سداد أقساط التمويل.

يجب أن يكون المتقدم مستمراً في عمله الحالي لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر إذا كان موظفاً حكومياً، أو لا تقل عن ستة أشهر إذا كان موظفاً في القطاع الخاص.

يجب أن يكون المتقدم مقيماً دائماً في المملكة العربية السعودية.

يجب تقديم المعلومات الشخصية بشكل صحيح وكامل.

خطوات التقديم على سلفة منصة نفاذ

للتقديم على سلفة عبر منصة نفاذ، يرجى اتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة الموقع الرسمي لمنصة “سلفة التمويل” انقر على “إنشاء حساب” ستطلب منك إدخال بيانات الحساب المتعلقة بمنصة نفاذ الوطنية قم برفع المستندات المطلوبة، مثل بطاقة الهوية الوطنية ووثيقة إثبات الدخل وأي مستندات أخرى ضرورية بعد التأكد من صحة المعلومات المدخلة، انقر على “تقديم الطلب” انتظر مراجعة الطلب وصدور الموافقة عليه

بعد اتخاذ هذه الخطوات، سيتم مراجعة طلبك وإصدار الموافقة عليه بناءً على الشروط المحددة من قبل منصة نفاذ.