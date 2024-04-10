“فرحة العيد وصلت” سامسونج تعلن عن أرخص موبايل للشباب!

قامت شركة سامسونج جالكسي بإصدار أحدث هواتفها الذكية المحمولة وهو هاتف Galaxy A15 5G وقد حرصت شركة سامسونج جالكسي على أن يكون ذلك الهاتف بمواصفات عالية وسعر مناسب لفئة كبيرة من الناس، ومن ثم سوف نتناول في هذا المقال الحديث عن موضوع، بمواصفات مميزة.. أرخص موبايل للشباب من سامسونج.

مواصفات هاتف Galaxy A15 5G

ورغم أن ذلك الهاتف هو أرخص هواتف سامسونج إلا أنه يحمل الكثير من المواصفات الرائعة التي منها ما يلي.

نوع الهاتف هاتف ذكي اسم الهاتف Galaxy A15 5G عدد الشرائح اثنين نوع الشريحة Nano SIM نوع الشاشة Super Amoled حجم الشاشة ٦،٥ بوصة GPRS يدعم Edge يدعم معدل التحديث ٩٠ هرتز عدد الكاميرات 3 كاميرات دقة الكاميرا الخلفية ٥٠ ميجا بيكسل دقة الكاميرا الأمامية ١٣ ميجا بيكسل سعة البطارية ٥٠٠٠ ملي امبير نسبة قوة الشحن ٢٥ وات نظام التشغيل اندرويد ١٤ نوع المعالج Dimensity 6100 عدد الرامات ٤،٦،٨ جيجا بايت سعة التخزين الداخلية ١٢٨،٢٥٦ جيجا بايت

مميزات هاتف Galaxy A15 5G

يتميز هاتف Galaxy A15 5G بالعديد من المميزات التي جعلت الكثير يرغب في شرائه، ومنها ما يلي:

أنه يدعم شاشة كبيرة نسبياً تصل إلى ٦،٥ بوصة تمكنك من الحصول على أفضل مستوى من الرؤية والمشاهدة.

بالإضافة أيضاً إلى أنه يدعم بطارية قوية وهي من أكثر ما يميز ذلك الهاتف حيث يمكنها العمل لفترة طويلة دون الحاجة إلى شحن.

كذلك أيضاً من أهم مميزات ذلك الهاتف أنه يدعم كاميرا خلفية وامامية ذات جودة ودقة عالية الجودة تمنحك صورة غاية في الروعة.

بالإضافة إلى جميع المميزات السابقة فهو أيضا يتمتع بشكل أنيق وجذاب وألوان عديدة تتناسب مع جميع الاذواق والاعمار والفئات.

سعر هاتف Galaxy A15 5G