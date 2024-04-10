تكنولوجيا

“فرحة العيد وصلت” سامسونج تعلن عن أرخص موبايل للشباب!

صورة shehabelgobaryph2 shehabelgobaryph2منذ 12 دقيقة
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سعر هاتف Galaxy A15 5G
سعر هاتف Galaxy A15 5G

قامت شركة سامسونج جالكسي بإصدار أحدث هواتفها الذكية المحمولة وهو هاتف Galaxy A15 5G وقد حرصت شركة سامسونج جالكسي على أن يكون ذلك الهاتف بمواصفات عالية وسعر مناسب لفئة كبيرة من الناس، ومن ثم سوف نتناول في هذا المقال الحديث عن موضوع، بمواصفات مميزة.. أرخص موبايل للشباب من سامسونج.

مواصفات هاتف Galaxy A15 5G

  • ورغم أن ذلك الهاتف هو أرخص هواتف سامسونج إلا أنه يحمل الكثير من المواصفات الرائعة التي منها ما يلي.
نوع الهاتف هاتف ذكي
اسم الهاتف Galaxy A15 5G
عدد الشرائح اثنين
نوع الشريحة Nano SIM
نوع الشاشة Super Amoled
حجم الشاشة ٦،٥ بوصة
GPRS يدعم
Edge يدعم
معدل التحديث ٩٠ هرتز
عدد الكاميرات 3 كاميرات
دقة الكاميرا الخلفية ٥٠ ميجا بيكسل
دقة الكاميرا الأمامية ١٣ ميجا بيكسل
سعة البطارية ٥٠٠٠ ملي امبير
نسبة قوة الشحن ٢٥ وات
نظام التشغيل اندرويد ١٤
نوع المعالج Dimensity 6100
عدد الرامات ٤،٦،٨ جيجا بايت
سعة التخزين الداخلية ١٢٨،٢٥٦ جيجا بايت
هاتف Galaxy A15 5G
هاتف Galaxy A15 5G

مميزات هاتف Galaxy A15 5G

يتميز هاتف Galaxy A15 5G بالعديد من المميزات التي جعلت الكثير يرغب في شرائه، ومنها ما يلي:

  • أنه يدعم شاشة كبيرة نسبياً تصل إلى ٦،٥ بوصة تمكنك من الحصول على أفضل مستوى من الرؤية والمشاهدة.
  • بالإضافة أيضاً إلى أنه يدعم بطارية قوية وهي من أكثر ما يميز ذلك الهاتف حيث يمكنها العمل لفترة طويلة دون الحاجة إلى شحن.
  • كذلك أيضاً من أهم مميزات ذلك الهاتف أنه يدعم كاميرا خلفية وامامية ذات جودة ودقة عالية الجودة تمنحك صورة غاية في الروعة.
  • بالإضافة إلى جميع المميزات السابقة فهو أيضا يتمتع بشكل أنيق وجذاب وألوان عديدة تتناسب مع جميع الاذواق والاعمار والفئات.

سعر هاتف Galaxy A15 5G

  • بعد معرفة المميزات السابقة لهذا الهاتف، يبحث الكثير من الناس عن أسعاره.
  • حيث أعلنت شركة سامسونج أن هاتف Galaxy A15 5G هو أرخص أنواع هواتف سامسونج وذلك فهو يتناسب مع الفئات الوسطى، ولكن لم تعلن عن السعر المحدد له.
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صورة shehabelgobaryph2 shehabelgobaryph2منذ 12 دقيقة
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