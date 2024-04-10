قناة خليل الرحمن الجديد على النايل سات بآخر تحديث (أبريل 2024)

إليكم تردد قناة خليل الرحمن الجديد، حيث تقدم هذه القناة محتوى متنوع يشمل مجموعة من البرامج، بدءاً من التقارير الإخبارية والاقتصادية والسياسية، وحتى الاهتمام بالجوانب الاجتماعية في برامجها، تسعى القناة إلى متابعة الأحداث الحالية في مختلف المدن والقرى سواء كانت محلية أو عالمية، وتهدف إلى عرض كل ما يتعلق بحياة الإنسان اليومية وقضاياه الحياتية، وفي هذا المقال سنتناول تردد قناة خليل الرحمن الجديد وسنتطرق للمحة عنها، فإليكم التفاصيل.

لمحة عامة عن قناة خليل الرحمن وبرامجها المختلفة

انطلق بث قناة خليل الرحمن من محافظة الخليل، وهي مملوكة لشركة مساهمة تملكها زوجة الإعلامي وليد العمايرة الذي يشغل منصب المشرف العام والمدير للقناة، وتركز على تسليط الضوء على معاناة المجتمع بمختلف فئاته، بهدف إلقاء الضوء على واقعه وتقديمه للعالم العربي والدولي، تعمل القناة بجدية مع فريقها المتميز لاستقطاب اهتمام المشاهدين وتحقيق أعلى نسبة مشاهدة في العالم العربي، وتقدم قناة خليل الرحمن تغطية شاملة وحصرية لجميع المدن المجاورة، مع إجراء جولات سياحية وزيارات للمعالم الأثرية بهدف تعزيز السياحة وجذب الزوار إلى البلاد، وعرض جمال البلاد أمام العالم بأسره.

تردد قناة خليل الرحمن الجديد على القمر الصناعي نايل سات بآخر تحديث 2024

تم تحديث تردد قناة “Hebron Sat TV” مؤخراً، ولكن يمكن لمتابعي قناة خليل الرحمن مشاهدة برامجها عبر التردد التالي:

التردد: 12688

الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: 6\5

الترميز: 27500

الجودة: دقة عادية

ويمكن العثور على قناة خليل الرحمن في قائمة القنوات تحت اسم “Hebron Sat TV”.