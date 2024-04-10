“عيش عالم الرعب والتشويق” تردد قنوات أفلام الرعب الجديدة 2024 على النايل سات

أفلام الرعب من أكثر الأنواع التي يميل إليها الكثير من الأشخاص، لها قاعدة جماهيرية كبيرة، لذلك نجد الكثير على جوجل يبحثون عن تردد قنوات افلام الرعب الجديدة 2024 علي النايل سات وعرب سات لذلك وفرنا لكم كافة ترددات خلال مقالتنا اليوم، هذه القنوات سوف تتيح لكم أفضل أفلام الرعب بأفكار متنوعة بجودة عالية وبدون تشويش أو انقطاع أثناء المشاهدة.

تردد قنوات أفلام الرعب الجديدة 2024

يعتبر أكثر فئة تميل إلى مشاهدة أفلام الرعب هم الذين في فترة المراهقة والشباب، لذلك وفرنا لكم تردد أفضل قنوات الرعب من أجل الاستمتاع بأهم افلام الرعب بدون تشويش أو انقطاع.

تردد قناة توب موفيز

معدل الترميز: 27500.

تردد القناة: 10727.

القمر الصناعي: نايل سات.

استقطاب:عمودي V.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

اسم القناة على الرسيفر: Top Movies.

تردد قناة Scare TV

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: .10872

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: تلقائي.

تردد قناة هوليود مكس

معدل الترميز: 27500.

التردد: 11488.

القمر الصناعي: نايل سات.

الاستقطاب: أفقي H.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

اسم القناة على الرسيفر: Hollywood Mix.

تردد قناة رعب شوت

القمر الصناعي: نايل سات. التردد: 11063 معدل الترميز: 27500. الاستقطاب: أفقي. نسبة تصحيح الخطأ: ¾.

تردد قناة Scare التلفزيونية

معدل الترميز: 27500.

التردد :10872.

القمر الصناعي: نايل سات.

الاستقطاب:عمودي V.

معلمات تصحيح الخطأ:تلقائي.

اسم المحطة على جهاز: Scare TV.

تردد قناة دى فيلم

معدل ترميز القناة: 27500.

التردد: 11603

القمر الصناعي: نايل سات.

استقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

اسم القناة على جهاز الاستقبال: D Movies.

تردد قناة كايرو وان أكشن