تكنولوجيا

“وحش الأداء بسعر مناسب” هاتف OnePlus Nord CE4 الجديد

صورة shehabelgobaryph2 shehabelgobaryph2منذ 7 دقائق
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هاتف OnePlus Nord CE4
هاتف OnePlus Nord CE4

أعلنت شركة وان بلس عن هاتف OnePlus Nord CE4 بشكل رسمي الذي يقدم من أجل المنافسة في الفئة المتوسطة، يتضمن على الكثير من المواصفات القوية التي تحتوي على معالج قوي من كوالكوم وبطارية قوية، اليوم سنقدم لكم تفاصيل عن OnePlus Nord CE4 الجديد خلال مقالتنا اليوم.

هاتف OnePlus Nord CE4 الجديد

تعتبر شركة وان بلس من أكثر المؤسسات التي تهتم بتقديم هواتف ذكية تتناسب مع جميع الطبقات مع وجود الكثير من الإمكانيات في الهواتف التي تقوم بطرحها، لذلك قامت بطرح الهاتف الجديد لها OnePlus Nord CE4 وهو اليوم سنقدم لكم جميع مواصفاته بشكل دقيق.

هاتف OnePlus Nord CE4
هاتف OnePlus Nord CE4

مواصفات OnePlus Nord CE4

وزن الهاتف 186 جرام
ابعاد الجوال 162.5×75.3×8.4 مم
ظهر الهاتف بلاستيك مع غلاف من المعدن
مميزات الهاتف مقاوم للماء بشهادة IP54
الشريحة يمكنك تركيب شريحتين اتصال 4G أو كارت ميموري
نوع الشاشة يكون من نوع أموليد بقياس 6.7 بوصة بدقة 1080×2412 بيكسل، جودة FHD، بيكسلات 394 بيكسل، معدل التحديث 120 هيرتز ودعم HDR10+
معالج يتضمن على المعالج كوالكوم سناب دراجون 7 جين، النواة ،Cortex A715 بتردد 2.63 جيجا هيرتز، دقة المعالج 4 نانو ميتر، المعالج الرئيسي Adreno 720
واجهة وان بلس واجهة تعتمد على نظام تشغيل اندرويد 14
مساحة التخزين 128 جيجا أو 256 جيجا مع 8 جيجا رام.
الرامات نوعها LPDDR4X والذاكرة UFS 3.1.
كاميرا سيلفي دقتها 16 ميجا بيكسل وفتحة عدسة F/2.4 تدعم تصوير فيديوهات بجودة 1080p@30fps مع المثبت الإلكتروني
كاميرا خلفية بدقة 50 ميجا بيكسل وفتحة عدسة F/1.8 ومستشعر سوني LYT600 بها مثبت بصري، الثانية 8 ميجا بيكسل
الكاميرا الخلفية يوجد معها فلاش LED مع توفير دعم تصوير فيديوهات بجودة عالية
الهاتف لا يدعم منفذ السماعات
سماعات الخارجية 3.5 ملي
تدعيم الهاتف يدعم مستشعر التقارب
تدعيم الهاتف يدعم البصمة
تدعيم الهاتف يحتوي على بصمة الوجه
بطارية الهاتف تتضمن على بطارية 5500 مللي امبير
ألوان الهاتف الأخضر والرمادي
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صورة shehabelgobaryph2 shehabelgobaryph2منذ 7 دقائق
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