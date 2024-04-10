تكنولوجيا
“وحش الأداء بسعر مناسب” هاتف OnePlus Nord CE4 الجديد
أعلنت شركة وان بلس عن هاتف OnePlus Nord CE4 بشكل رسمي الذي يقدم من أجل المنافسة في الفئة المتوسطة، يتضمن على الكثير من المواصفات القوية التي تحتوي على معالج قوي من كوالكوم وبطارية قوية، اليوم سنقدم لكم تفاصيل عن OnePlus Nord CE4 الجديد خلال مقالتنا اليوم.
هاتف OnePlus Nord CE4 الجديد
تعتبر شركة وان بلس من أكثر المؤسسات التي تهتم بتقديم هواتف ذكية تتناسب مع جميع الطبقات مع وجود الكثير من الإمكانيات في الهواتف التي تقوم بطرحها، لذلك قامت بطرح الهاتف الجديد لها OnePlus Nord CE4 وهو اليوم سنقدم لكم جميع مواصفاته بشكل دقيق.
مواصفات OnePlus Nord CE4
|وزن الهاتف
|186 جرام
|ابعاد الجوال
|162.5×75.3×8.4 مم
|ظهر الهاتف
|بلاستيك مع غلاف من المعدن
|مميزات الهاتف
|مقاوم للماء بشهادة IP54
|الشريحة
|يمكنك تركيب شريحتين اتصال 4G أو كارت ميموري
|نوع الشاشة
|يكون من نوع أموليد بقياس 6.7 بوصة بدقة 1080×2412 بيكسل، جودة FHD، بيكسلات 394 بيكسل، معدل التحديث 120 هيرتز ودعم HDR10+
|معالج
|يتضمن على المعالج كوالكوم سناب دراجون 7 جين، النواة ،Cortex A715 بتردد 2.63 جيجا هيرتز، دقة المعالج 4 نانو ميتر، المعالج الرئيسي Adreno 720
|واجهة وان بلس
|واجهة تعتمد على نظام تشغيل اندرويد 14
|مساحة التخزين
|128 جيجا أو 256 جيجا مع 8 جيجا رام.
|الرامات
|نوعها LPDDR4X والذاكرة UFS 3.1.
|كاميرا سيلفي
|دقتها 16 ميجا بيكسل وفتحة عدسة F/2.4 تدعم تصوير فيديوهات بجودة 1080p@30fps مع المثبت الإلكتروني
|كاميرا خلفية
|بدقة 50 ميجا بيكسل وفتحة عدسة F/1.8 ومستشعر سوني LYT600 بها مثبت بصري، الثانية 8 ميجا بيكسل
|الكاميرا الخلفية
|يوجد معها فلاش LED مع توفير دعم تصوير فيديوهات بجودة عالية
|الهاتف
|لا يدعم منفذ السماعات
|سماعات الخارجية
|3.5 ملي
|تدعيم الهاتف
|يدعم مستشعر التقارب
|تدعيم الهاتف
|يدعم البصمة
|تدعيم الهاتف
|يحتوي على بصمة الوجه
|بطارية الهاتف
|تتضمن على بطارية 5500 مللي امبير
|ألوان الهاتف
|الأخضر والرمادي