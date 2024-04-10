“وحش الأداء بسعر مناسب” هاتف OnePlus Nord CE4 الجديد

أعلنت شركة وان بلس عن هاتف OnePlus Nord CE4 بشكل رسمي الذي يقدم من أجل المنافسة في الفئة المتوسطة، يتضمن على الكثير من المواصفات القوية التي تحتوي على معالج قوي من كوالكوم وبطارية قوية، اليوم سنقدم لكم تفاصيل عن OnePlus Nord CE4 الجديد خلال مقالتنا اليوم.

هاتف OnePlus Nord CE4 الجديد

تعتبر شركة وان بلس من أكثر المؤسسات التي تهتم بتقديم هواتف ذكية تتناسب مع جميع الطبقات مع وجود الكثير من الإمكانيات في الهواتف التي تقوم بطرحها، لذلك قامت بطرح الهاتف الجديد لها OnePlus Nord CE4 وهو اليوم سنقدم لكم جميع مواصفاته بشكل دقيق.

مواصفات OnePlus Nord CE4