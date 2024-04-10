“قبل ما تشتريه” هل PlayStation 5 يستحق الشراء؟

هل يستحق PlayStation 5 الشراء؟ أصبحت محركات البحث مليئة عن هذا السؤال، بلايستيشن من أكثر الألعاب التي يميل إليها الكثير من الأفراد خاصة الأطفال والشباب، لذلك يتساءل العديد عن بلايستيشن 5، يعتبر من أحدث الإصدارات يتوفر مع معالج AMD Zen 2، مع 16 جيجا بايت وذاكرة من نوع GDDR6، كل هذه الإمكانيات تتيح لعبة مرحة وسهلة لك.

هل يستحق PlayStation 5 الشراء؟

العديد يرغب في معرفة هل هذا الجهاز يستحق أن نقوم بشرائه، لكن هذا يعتمد على ميزانية التي تتوفر معك واحتياجك، إذا كان لا يفرق معك سعر، يمكنك شراء بلايستيشن بتكلفة مرتفعة فهو الاختيار الأفضل لك، يمكنك الانتظار قليل حتى يصبح سعره أقل.

مواصفات PlayStation 5

أداء قوي يمكنه تشغيل ألعاب بدقة 4k أي بمعدل 60 إطار في الثانية أو 120 إطار في الثانية رسومات مذهلة توفر رسومات حقيقية للغاية بشكل دقيق Ssd فائق السرعة يتيح لك اللعب بشكل سريع DualSense تتميز بخاصية اللمسية ومشغلات تكيفية، مما يتيح لك تجربة رائعة مكتبة متنوعة من العاب يتيح لك مجموعة كبيرة من العاب، God of War Ragnarok و Horizon Forbidden West.

نصائح لشراء PlayStation 5

إذا كنت ترغب في شراء الجهاز يجب عليك أن تتأكد من وجودة في المتاجر.

تستطيع الاشتراك في خدمات PlayStation Plus من أجل أن تحصل على العاب بشكل مجاني كل شهر.

إذا كنت تريد خيار مناسب لك وميزانيتك يمكنك شراء PlayStation 4 Pro.

قدمنا لكم اليوم جميع ما يتعلق PlayStation 5 مع معرفة هل يستحق شراءه أو لا.